İslam Memiş'ten piyasayı karıştıran dolar tahmini! Seçim ikinci tura kalırsa dolar bu kadar olacak! İki tarafa da seslendi!

Seçim için hazırlıklar devam ederken ikinci tura kalması durumunda oluşacak durumlar üzerinden analizler yapılmaya başlandı. İslam Memiş, seçimi kazanan yeni kadroyla süreç başlanırken Millet İttifakı kazanması durumunda yeni kadro ile göreve başlanacağı belirtildi. Seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda ise ekonomi finans kurum ve kuruluşlarda kadro değişikliğine gidilebileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın programında yapılan açıklamada önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirerek şimdiden hazırlıklar yapılacağına vurgu yapıldı. Uzun süredir ekonomi yöntemimizde bulunan Mehmet Şimşek 'in kurulumuyla yeni ekipler için hazırlıklar yapıldığı bilgisi verildi.
Yapılacak olan seçimin ikinci tura kalması durumunda piyasalarda hareketlilik artış gösterirken bu durum siyasi tablonun da olumlu tepki vermeyeceğini gösteriyor. Borsa da düşüşler kur atakları ve belirsizlik sürpriz olmayacağı gibi geçiş sürecinin profesyonel olarak yürütülmesi gerekiyor. Seçim heyecanlı bekleyişleri sürerken Millet İttifakı kazanırsa KKM ne olacak?, Cumhur İttifakı kazanırsa FAİZ politikası ne olacak? sorularının yanıtı heyecanla bekleniyor.