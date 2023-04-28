İslam Memiş'ten seçim gecesinde büyük vurgun uyarısı!













Seçime az bir süre kalmış olsa da piyasa hareketliliği devam ediyor. Yatırımcılar bu dinamik karşısında kendilerini korumaya çalışırken, uzmanlar düzenli olarak uyarılarda bulunuyor. Altın ve Para Piyasası uzmanı İslam Memiş de yatırımcıları uyardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Memiş şu ifadeleri kullandı:“Son 2 hafta. 2 hafta boyunca, talihlerini algılarıyla şekillendirenler, yani kumarbazlar ya batacak ya da ölecek. Birçok oyuncu olacak. Çok batacak. Hadi, iyi şanslar. Bakalım sorumlu kim olacak? Ben çok meraklıyım. Zengin kendini biliyor, zayıf kimden biliyor. Seçim öncesi ve sonrasında o kadar çok karışıklık olacak ki, özellikle göreceğiniz seçim gecesi yankılanacak. Sanal kumarhane birçok slot makinesini yok edecek. Birçok intihar olacak. Hiçbir şey demek istemiyorum. Servetinizi ve hayatınızı alanlar şampanya açarak kutlayacak! Peki ya oyuncular? Evlerini, mallarını ve canlarını kaybedecekler. Sanal kumarhane bir kampanya başlattı. Sanal kumarhane, ayarlanabilir konum. Sanal kumarhane ipleri çekti. Cellat hazırdı, kurbanını bekliyordu. İki hafta içinde ipin kurbanlarının kim olduğunu öğreneceğiz. Cellatına âşık olanların geçit törenine tanık oluyoruz bugün. Bugün seçimden sonra mağdurları azmettirip masaya yatıranlar, ipte sürükleyenler, "Bak borçtan, bahtsızlıktan, bahtsızlıktan intihar etti" diyecekler. Düşmanlarınız bu şekilde intikam alacak. uyanık ol. Ya da değil, biliyorsun."