



İSLAM MEMİŞ'TEN SEÇİM ÖNCESİ ALTIN VE DOLAR ALANLARA UYARI

İslam Memiş'ten seçim öncesi altın, dolar alanlara uyarı! Bunu yapan zarar edecek. Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, kar ve zarar konusunda açıklamalarda bulundu. Açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Memiş, altın alımıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. İşte detaylar...Seçimlerin ardından beklenen altın fiyatlarındaki artış gerçekleşmedi ve birçok vatandaş zarar etti. Ons altın fiyatlarının düşmesi, gram altının ise rekor seviyelere çıkmasının ardından Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, altın alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşların altın alıp almayacaklarını merak ettiği bir dönemde, Memiş borsaya yönelik işaretler verdi. İşte diğer ayrıntılar ve açıklamalar...Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından altın piyasasında beklenen zam gerçekleşmedi ve altın alan vatandaşlar zarara uğradı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ons altının düşmesine ve gram altının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu. Bu durumda, vatandaşlar İslam Memiş'e altın alımının kazançlı olup olmadığı konusunda sorular yöneltti. İslam Memiş, ons altındaki kayıpların gram altın piyasasını da etkilediğini belirtti. Kapalı çarşılarda 1400 TL'ye kadar yükselen altın, seçim sonrasında 1359 TL'ye kadar geriledi. Yatırımcılar ise altın alıp satmanın doğru olup olmadığı konusunda tereddüt yaşarken, İslam Memiş borsayı işaret etti. Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, altın hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Gram altın fiyatı düşüş yaşayarak 1246 TL seviyesine geriledi. Ons fiyatlarında da düşüş yaşandı, ancak sonrasında hafif bir yükseliş görüldü. İslam Memiş, yatırım yapanlara kur koruma ve borsa dışında başka seçenek olmadığını söyledi. Gram altının şu an alınabilecek bir seviyede olmadığını ve piyasalarda rahatlama yaşanması gerektiğini belirtti. İslam Memiş, gram altının kar yerine zarar getirebileceğini ifade ederek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.