İslam Memiş'ten tedirgin eden uyarı! Borsada dövizde parası olanlar dikkat: Geri dönüşü yok!

Uzman İslam Memiş, deprem felaketinin çok büyük maliyetlere yol açtığına dikkat çekerek, ekonominin hala güçlü olduğunu unutmamamız gerektiğini söyledi. Memiş, borsa yatırımcılarını döviz kuru önlemlerine karşı uyardı.
PİYASALARI DEĞERLENDİRDİ!
Para piyasası ve altın piyasasına ilişkin değerlendirmeleriyle tanınan ve özellikle pandeminin ekonomiyi sert bir şekilde vurduğu dönemde sözleriyle ses getiren altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, depremin ardından yeniden gündeme geldi. Borsa işlemlerine, kur dalgalanmalarına ve altın piyasasına 5 gün ara verilmesi yatırımcıların dikkatini çekerken, Uzman İslam Memiş'in yeni tahminleri yüzleri güldürdü.
DOLAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI!
Depremden etkilenen piyasa için yeni tahminlerini yayınlayan altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, açıklamasına 2 bin 23 dolarlık tahmin sunarak başladı. Uzman İslam Memiş, doların yıl sonu tahmininin 24-25 Türk Lirası aralığında olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Peki dolar 24- 25 Türk Lirası olduğu zaman ‘Bakın gördünüz mü deprem zararının maliyeti bu’ diyecekler.”
BORSADA YATIRIMI OLANLAR DİKKAT!
Yıl sonu dolar tahminini 24-25 Türk Lirası olarak yineleyen Memiş, "siz karar verin" ifadelerini kullanarak topu yatırımcılara bıraktı. Borsaya yatırım yapan kişilerin döviz piyasasından uzak durması gerektiğine dikkat çeken Uzman Memiş, argümanına devam ederek şu ifadeleri kullandı: “Yandık, battık gibi bir durum söz konusu değil. O söylemlerde bulunan kişilere inanıp borsa getirisinden uzak durarak, döviz piyasasına mı yöneleceksiniz? Ortada çok büyük bir acı ve büyük bir maliyet var.”
“HIZLI TOPARLANACAĞIZ!”
Deprem sonrasında borsanın kapanıp, geçtiğimiz günlerde yeniden açılması borsa yatırımcılarını yeniden değerleme konusunda rahatsız etmeye devam ediyor, yeniden değerleme uzmanı İslam Memiş, acısı ve maliyeti çok büyük olmasına rağmen ekonominin güçlü olduğunu fark ederek, “Tüm bunların arkasında ise çökmeyecek bir ekonomi
var. Ben asla karamsar değilim, ekonomik olarak hızla toparlanacağımızı biliyorum. Bu yüzden karar verirken üzülmeyin.”