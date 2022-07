İslam Memiş'ten uyarı: Altınları satmayın, gram altın 1.450 TL olacak

Altın yıl sonunda yükselecek

10 Temmuz gram altın fiyatı

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen uzmanların başında geliyor. Altın piyasalarıyla ilgili yeni yorumlarda bulunan Memiş, altın fiyatlarının yıl sonuna doğru rekor sevilerde yükselişe geçeceğini söyledi. Genellikle altın kahini olarakta tanınan İslam Memiş, gram altının fiyatlarından yaşanacak olan düşüşlere ile yükselişlere yönelik yeni tahmin ve yorumlarda bulundu. Altını olan vatandaşları uyaran İslam Memiş, 'Altınızın varsa satmayın' diyerek herkesi uyardı.İalam Memiş, son dönemlerde altın ons ve gümüşün değer kaybettiğinden bahsetti ve ons altında direnç seviyesinin 1770 dolar olduğunu söyledi. Ons altında manipülasyon olduğunu belirten Memiş, altın ve gümüşün şu an gerçek değerinde olmadığını kaydetti. Altının düşmesini değerlendirerek satılmasının çok anlamsız olduğunu vurgulayan İslam Memiş, 'Alınabiliyorsa sert düşüşlerde altın alın' dedi ve Eylül ayında her şeyi farklı olacağının görüleceğini ifade etti.,Kısa vadeli operasyonlara karşı da vatandaşların panik olmamasını aktaran İslam Memiş, gram altının şu an için 985 lira olduğunu fakat ekranlardaki yanılgıya aldanılmaması gerektiği çünkü gram altının yıl sonuna doğru 1.450 TL sevileyerine çıkabileceğini dile getirdi.10 temmuz gününe 968 TL seviyelerinde başlayan gram altının gün içerisinde en yüksek 970 TL, en düşük ise 960 TL seviyelerini gördüğü bildirildi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonlarını başlatan vatandaşlar altın fiyatlarındaki dalgalı durumdan dolayı biraz tedirgin hareket ediyor.