









ÜNLÜ PARA PİYASALARI UZMANINI O MADENE İŞARET ETTİ!







İslam Memiş'ten yatırımcılara inciler: Bunu alan parayı kıracak! Çok bilinenler tarih oluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı konuştu. İleride değerlenecek madeni şimdiden açıkladı. Tıpkı bitcoin gibi o maden de ileride değerlenecek. Bu sözler ünlü altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e ait. Bitcoin de ilk çıktığı zamanlarda sakız parasına satılıyordu fakat daha sonra hızla yükselişi şok etkisi yarattı. Uzman İslam Memiş'e göre kobalt da aynı etki görülecek. İşte uzman İslam Memiş'in açıklamaları ve diğer detaylar...Altın ve para piyasaları uzmanı olan İslam Memiş altın ve gümüş yerine farklı bir ekonomik aracı yatırımcılara önerdi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki sürekli dalgalanma olması güvensizlik ve tereddüt yaratıyordu. Altın ve gümüşe alternatif olarak ileride çok değerleneceğini düşündüğü bir madeni ön plana çıkardı. Artık yatırım yapmak günümüzde iyice zorlaştı. Belirsiz dalgalanmalar ve önünü görememe nedeniyle insanlar artık ne yapacağını bilmiyor. Uzun vadede kar yapabilmek için ise yatırım yapmak şart bulunuyor. Tüm bu sorunlar için Memiş'in bir uyarısı var. İşte diğer ayrıntılar...Yaptığı isabetli yorumlar ve tahminler ile tanınan ünlü ekonomist İslam Memiş ileride kobalt madenin çok fazla yükseleceğini söyledi. Altın ve gümüşe alternatif olarak gelecek bu madenin rakiplerini sollayacağını açıkladı. Altın ve gümüş fiyatlarındaki bu dalgalanma nedeniyle yatırımcılar yeni yatırım araçları aramaktaydı. O tahmin ünlü isimden geldi. İleride değerlenecek. Uygun fiyata kobalt madenini satın alarak ileride çok iyi yatırımlar yapılabilir. Memiş aynı zamanda altın ve gümüş fiyatlarındaki hızla yükselişe rağmen kobalt madeni ile baş edilemeyeceğinin de müjdesini verdi. İşte kobalt madeni ile ilgili diğer açıklamalar...Nereye yatırım yapmalıyım sorusuna en iyi alternatiflerden biri olan Kobalt madeni için Memiş, dünya piyasasında hızla yükseleceğini söyledi. Yatırım için erkenden başlamanın ise karlı olacağının da haberini verdi. Şimdiden yatırım yapmaya başlayanlar ilerleyen süreçlerde iyi kazançlar elde edebilirler. Bu sözlerin sahibi ise İslam Memiş. Memiş bu önerilerinin sadece öngörü ve tavsiye niteliğinde olduğunu da belirtti.