İslam Memiş'ten yine bomba uyarılar geldi: 'Manipülasyonlara sakın gelmeyin!'

İslam Memiş her geçen gün altın ve kur yatırımcılarına bomba uyarılarda ve tavsiyelerde bulunuyor. Peki İslam Memiş bu sefer hangi uyarılrı yaptı? Kur bozdurmak mantıklı mı? İslam Memiş'in uyarılarıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İslam Memiş'ten bomba uyarılarAmerika'da enflasyon aylık olarak yüzde 1.3 yıllık olarak yüzde 9.1 arttı ve son 41 senenin en büyük yükselişini gösterdi. ABD Merkez Bankası 26-27 Temmuz günlerinde konuyla ilgili masaya oturdu. Fed toplantısında bir faiz artışı kararı çıkacağı tahmin edildi. Enflasyon oranları sonrasında dolar, gram altın, euro, ons altın ve petrol artış gösterirken 1 dolar 20 seneden sonra ilk defa 1 eurodan daha değerli hale geldi. Gram altın ise dolarla birlikte yükselişe geçerek 972 TL'ye ulaştı.
Tüm piyasalar bu şekilde hareketliyken İslam Memiş Fed toplantısını da göz önünde bulundurarak şu açıklamaları yaptı; "Emtia fiyatlarında düşüş görülmesiyle birlikte büyük bir manipülasyon yaşanıyor, büyük bir soygun piyasası oluştu. Ancak manipülasyonlara inanmayın ve varlıklara sahip çıkın. Sakın satmayın. Hatta satmayı bırakın, arttırın ve koruyun. Büyük bir kur tuzağı var ve uyanık olmanız gerekiyor. Görülenlere sakın inanmayın. Dijital hackerların savaşı başlıyor. Amaçları bankalara korku ve panik salabilmek. İnsanlara varlıklarının güvende olmadığı mesajı verilmeye çalışılacak ancak sakın bunlara inanmayın."