EKONOMİ
20 Temmuz 2022 - 17:37

İslam Memiş'ten yine bomba uyarılar geldi: 'Manipülasyonlara sakın gelmeyin!'

Altın ve yatırım uzmanı olarak tanınan İslam Memiş yine yatırımcılara altın tavsiyelerde bulundu. Peki İslam Memiş kur ile ilgili hangi uyarıları yaptı? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
20 Temmuz 2022 - 17:37
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İslam Memiş'ten yine bomba uyarılar geldi: 'Manipülasyonlara sakın gelmeyin!'


İslam Memiş her geçen gün altın ve kur yatırımcılarına bomba uyarılarda ve tavsiyelerde bulunuyor. Peki İslam Memiş bu sefer hangi uyarılrı yaptı? Kur bozdurmak mantıklı mı? İslam Memiş'in uyarılarıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İslam Memiş'ten bomba uyarılar

Amerika'da enflasyon aylık olarak yüzde 1.3 yıllık olarak yüzde 9.1 arttı ve son 41 senenin en büyük yükselişini gösterdi. ABD Merkez Bankası 26-27 Temmuz günlerinde konuyla ilgili masaya oturdu. Fed toplantısında bir faiz artışı kararı çıkacağı tahmin edildi. Enflasyon oranları sonrasında dolar, gram altın, euro, ons altın ve petrol artış gösterirken 1 dolar 20 seneden sonra ilk defa 1 eurodan daha değerli hale geldi. Gram altın ise dolarla birlikte yükselişe geçerek 972 TL'ye ulaştı. 



İslam Memiş Manipülasyonlarla İlgili Uyardı

Tüm piyasalar bu şekilde hareketliyken İslam Memiş Fed toplantısını da göz önünde bulundurarak şu açıklamaları yaptı; "Emtia fiyatlarında düşüş görülmesiyle birlikte büyük bir manipülasyon yaşanıyor, büyük bir soygun piyasası oluştu. Ancak manipülasyonlara inanmayın ve varlıklara sahip çıkın. Sakın satmayın. Hatta satmayı bırakın, arttırın ve koruyun. Büyük bir kur tuzağı var ve uyanık olmanız gerekiyor. Görülenlere sakın inanmayın. Dijital hackerların savaşı başlıyor. Amaçları bankalara korku ve panik salabilmek. İnsanlara varlıklarının güvende olmadığı mesajı verilmeye çalışılacak ancak sakın bunlara inanmayın."

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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