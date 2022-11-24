İslam Memiş yatırımcıları üzerine basa basa uyardı: ' Doları olanlar dikkat etsin!'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın saat 14.00'da açıkladığı faiz kararı öncesinde piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Federal Rezerv Kurulu kararından önce bir piyasa incelemesi yaptı ve dolar, altın ons ve altın gram tahminlerini listeledi. Sözlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş, "Bunu yaparsan iyi olur!" başlığı ile yayınladığı videosunda şunları dile getirdi:
"Şimdi, Merkez bankası faiz oranlarını belirleme hakkına sahiptir. Bu karar bu haftaki sonuçları nasıl etkiler, Dolar Endeksi düşmeye devam eder mi, bu soruları cevaplamaya çalışacağım. Borsa İstanbul 5000 puan hedefliyor. Daha küçük yatırımcılar dikkatli olmalı, orta ila uzun vadeli bekle ve gör insanlar iyidir, ancak kısa vadeli piyasaya girenler dikkatli olmalıdır. Dolar TL açık piyasada 18,71 ile 73 lira arasında değişiyor. Makas aralığı geçerlidir. Eurodolar paritesi toparlanıyor. Euro TL 19.29 ile 19.34 arasında işlem görüyor. Makasın ulaşabileceği mesafeye dikkat etmelisiniz. Eurodolar paritesindeki olumlu görünüm devam ediyor." İslam Memiş, sözlerine devam ederek petrol fiyatları, altın gram, gümüş gram ve dolar kurlarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Brent ham petrolünün varili 3,37 puan düştü. Genişbant 80-90$ aralığında ama bu düşüşün sonsuza kadar süreceğinden şüpheliyim. Bu fiyat dengesizlikleri devam ediyor. Belirli bir fiyat yoktur. OPEC üyelerinin yorumları tansiyonu daha da düşürdüğü için düşük petrol fiyatları küresel piyasalar için iyi. Düşen varil fiyatları da pompa fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Altının onsu 1732 dolardır. Hafta başında dolar endeksinde emtia fiyatlarında yükseliş görüyoruz. 1.705 dolar seviyesinin üzerinde olduğu sürece sorun yok. Bir sonraki saldırı 1815$ seviyesinden bahsederken, ons altın fiyatındaki düşüşü bir satın alma fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Hala her düşüşü bir alım fırsatı olarak gören bazı yatırımcılar var çünkü düşüşün devam edeceğine inanmıyorlar. Gram Altın TL 1049 ile 1052 arasında değişmektedir. Yukarıdaki 1070'dir. Bir sonraki atak için 1090 lirayı bekliyorum, bu yüzden 1050'nin altına kırılmanın alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. 1050'nin altındaki sayılar kalıcı değildir. Gümüş ons ve gram fiyatları altın karşısında agresif bir şekilde ayrışmaya devam ediyor. Bence altının onsu 21 dolarda bir satın alma fırsatı. Bir gram gümüş 13 liradan fazladır. Bankada ne kadara satılıyor bilmiyorum ama ucuz fiyata mutlaka alabilirsiniz ama fiziki olarak 13 liradan aşağı gümüş yok.