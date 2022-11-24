EKONOMİ
24 Kasım 2022 - 17:46

İslam Memiş yatırımcıları üzerine basa basa uyardı: ' Doları olanlar dikkat etsin!'

Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın dolar, ons ve gram için yeni tahminler verdi. Memiş, "Yine de rotalarını zorlayacak ve kuru baskılayacaklar. Doları olan insanlar dikkatli olmalı." dedi.

EKONOMİ
24 Kasım 2022 - 17:46
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İslam Memiş yatırımcıları üzerine basa basa uyardı: ' Doları olanlar dikkat etsin!'


Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın saat 14.00'da açıkladığı faiz kararı öncesinde piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Federal Rezerv Kurulu kararından önce bir piyasa incelemesi yaptı ve dolar, altın ons ve altın gram tahminlerini listeledi. Sözlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş, "Bunu yaparsan iyi olur!" başlığı ile yayınladığı videosunda şunları dile getirdi:

İslam Memiş



"Şimdi, Merkez bankası faiz oranlarını belirleme hakkına sahiptir. Bu karar bu haftaki sonuçları nasıl etkiler, Dolar Endeksi düşmeye devam eder mi, bu soruları cevaplamaya çalışacağım.

Borsa İstanbul 5000 puan hedefliyor. Daha küçük yatırımcılar dikkatli olmalı, orta ila uzun vadeli bekle ve gör insanlar iyidir, ancak kısa vadeli piyasaya girenler dikkatli olmalıdır. Dolar TL açık piyasada 18,71 ile 73 lira arasında değişiyor. Makas aralığı geçerlidir. Eurodolar paritesi toparlanıyor. Euro TL 19.29 ile 19.34 arasında işlem görüyor. Makasın ulaşabileceği mesafeye dikkat etmelisiniz. Eurodolar paritesindeki olumlu görünüm devam ediyor."

İslam Memiş, sözlerine devam ederek petrol fiyatları, altın gram, gümüş gram ve dolar kurlarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Brent ham petrolünün varili 3,37 puan düştü. Genişbant 80-90$ aralığında ama bu düşüşün sonsuza kadar süreceğinden şüpheliyim. Bu fiyat dengesizlikleri devam ediyor. Belirli bir fiyat yoktur. OPEC üyelerinin yorumları tansiyonu daha da düşürdüğü için düşük petrol fiyatları küresel piyasalar için iyi. Düşen varil fiyatları da pompa fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

Altının onsu 1732 dolardır. Hafta başında dolar endeksinde emtia fiyatlarında yükseliş görüyoruz. 1.705 dolar seviyesinin üzerinde olduğu sürece sorun yok. Bir sonraki saldırı 1815$ seviyesinden bahsederken, ons altın fiyatındaki düşüşü bir satın alma fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Hala her düşüşü bir alım fırsatı olarak gören bazı yatırımcılar var çünkü düşüşün devam edeceğine inanmıyorlar.

Gram Altın TL 1049 ile 1052 arasında değişmektedir. Yukarıdaki 1070'dir. Bir sonraki atak için 1090 lirayı bekliyorum, bu yüzden 1050'nin altına kırılmanın alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. 1050'nin altındaki sayılar kalıcı değildir.

Gümüş ons ve gram fiyatları altın karşısında agresif bir şekilde ayrışmaya devam ediyor. Bence altının onsu 21 dolarda bir satın alma fırsatı. Bir gram gümüş 13 liradan fazladır. Bankada ne kadara satılıyor bilmiyorum ama ucuz fiyata mutlaka alabilirsiniz ama fiziki olarak 13 liradan aşağı gümüş yok.

BITCOIN VE STERLİN

Bitcoin günü 16.000 370$ seviyesinde tamamladı. Görünüm olumlu olmaya devam ediyor, ancak hangi tarafın önce çökeceği konusunda hala belirsizlik olsa da iyimserim. Sterlin kuru üzerinden 25 lira tahminim doğru.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Merkez Bankası faiz kararını saat 14:00'te açıkladı ve 150 baz puan düşüş olduğunu duyurdu. Bu durum Türkiye'nin 2022'yi yüzde 9 faizle kapatacağı anlamına geliyor. finans piyasalarını etkiler mi? Sayı piyasası 150 puanlık bir indirimi fiyatladığından dolar güçleniyor. Faiz kararından sonra agresif bir faiz artırımı beklemiyorum. Suudi Arabistan 5 milyar doları nakit olarak devretmek zorunda. Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık bir girişten bahsediyoruz ama bazı grupların parti yaparken el kaldırıp para dilendiği sosyal medyada çok kafa karıştırıcı, ilginç bir tespitim var. Tarafların görüşlerini paylaşmıyorum. İlgi alanınız ne olursa olsun ona göre hamleler yapabilirsiniz.

DOLARI OLANLAR DİKKAT ETSİN

Her durumda, kuru sıkı tutarlar.Doları olanlar dikkat etsin. Demek istediğim, ne kadar kazandığınızı önemsiyoruz ve yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor, bu yüzden dolar tarafında kalmamalıyız.Döviz kurları ve enflasyonun ters süreçler olduğunu gördük. Bir şeye güvendikleri anlamına gelir. Enflasyon böylelikle %85 ile zirve yaptı. Bundan sonra sayısal değer de düşüş eğilimi gösteriyor. Enflasyon sayısal olarak tüm ülkelerde düşük olabilir ama satın alma gücünün aynı kaldığını düşünüyorum.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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