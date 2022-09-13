EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 17:30

İslam Memiş yatırımcıların dikkatinde yer alıyor! İslam Memiş bugün için önemli açıklamalarda bulundu! Yeni tarihi işaret etti

Altın ve para piyasası hakkında yaptığı yorumlar ile üm gözleri üzerinde toplayan İslam Memiş ilerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler hakkındaki detayları paylaştı. Akaryakıtta indirim e gidileceğini aktaran İslam Memiş, Bitcoin içinde yeni bir tarih olduğunu açıkladı. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 17:30
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İslam Memiş yatırımcıların dikkatinde yer alıyor! İslam Memiş bugün için önemli açıklamalarda bulundu! Yeni tarihi işaret etti


Bitcoin için 21 bin dolar seviyesi olduğunu söyleyen İslam Memiş, Bitcoin tarafından ciddi toparlanma geldi yine ve umutların biraz daha yeşerdiğini aktardı. Ancak 18 22 bin dolar aralığı gerçekliğini koruduğunu ifade eden İslam Memiş’in 13 Eylül işaret etmesi yatırımcıların dikkatini çekti. İşte altın ve para piyasası hakkındaki son durum…

İslam Memiş son gelişmeleri aktardı

Doları hamle yaptırmak isteyen kişilerin dolar sterlin altın alarak pariteyi giriş yapmasını söyleyen İslam Memiş, bunun mantıklı bir karar olduğunu dile getirdi. Dolar ve Petrol fiyatlarındaki düşüşlere dikkat çektiğini vurgulayan Memiş, ilerleyen haftalarda dolar ve Petrol endekslerinde düşüş olacağını aktardı. Petrol fiyatlarında görülen düşüşlerin pompa fiyatlarına yansıyacağını aktaran İslam Memiş, indirim haberleri ile karşılaşacağını da dile getirdi.

İslam Memiş yatırımcıları uyardı



Dolar kurunu 18.29 - 18.31 TL olduğunu söyleyen İslam Memiş ekranlardaki fiyatların olmadığını söylerken Euro’nun 18.32-18.37 aralığında bulunduğunu aktardı. Memiş, Euro dolar paritesinin 1 seviyesinde haftayı sonlandırdığını dile getirdi.

İslam Memiş Açıkladı

Altın fiyatları ne olacak?

Altının ons fiyatı için 1708-1729 dolar aralığının örüldüğünü ifade eden İslam Memiş, aşağı yönlü trendin kırılmadığını aktardı. Psikolojik direnci 1728 dolar seviyesi olduğunu aktaran Memiş, 4 saatlik kapanışta 1740 dolar olarak kendisine hedef belirleye bileceğini vurguladı. İslam Memiş 1709 Dolar üzerindeki görünümün pozitif devam edebileceğini ancak altının seyrinin yatay bir şekilde devam edebileceğini aktardı.

İslam Memiş yeni tarihi işaret etti

İslam Memiş, “Gram altın 1003 lira seviyesinde. Gram altın TL 1015-1018 aralığında. Bu haftayı da 1000 lira altından kapatamayan gram altın var. 'Hani'ciler gördü ama. Dünyadan bihaber yaşıyorlar.” şeklinde konuştu.

Altında Son durum ne

En çok tercih edilen ikinci yatırım aracı olan gümüş içinde açıklamalarda bulunan İslam Memiş, gümüşte pozitif görünümün devam ettiğini söyledi. Gram fiyatının 11 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, 12 lira seviyesine kadar direnç gösterdiğini ve 12 liradan kendine yeniden yön belirleyeceğini söyledi. Gümüşün 11 lira seviyesinin altına düşmeyeceğini söyleyen Memiş, bu durumun ne kadar kalıcı olacağını hep birlikte göreceğimizi ifade etti.

21 Eylül için herkesi uyardı

Bitcoin 21 bin dolar seviyesi olduğunu aktaran Memiş, bugün Bitcoin'de ciddi bir toparlanma olduğunu ve umutların tekrardan arttığını ifade etti. Bununla birlikte Bitcoin’in 18 - 22 dolar aralığında gerçekliğini koruduğunu söyleyen Memiş, yükselişe geçmesi için 22 bin dolar üzerinde atak göstermesi gerektiğini ifade etti. İslam Memiş, 13 Eylül tarihine işaret ederken bir diğer tarih olarak 21 Eylül'ü gösterdi.

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
İşçileri, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! Asgari ücret zammında kritik karar!
İşçileri, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! Asgari ücret zammında kritik karar!
Amasya’da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı
Amasya’da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı
Selçuk Geçer'den bir dolar tahmini daha! Geçer, dolarla ilgili tarih verdi
Selçuk Geçer'den bir dolar tahmini daha! Geçer, dolarla ilgili tarih verdi
İş Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma! Uzun vadeli olan anlaşmanın birçok olumlu sonucu var! Ekonomik kalkınma için bir adım atıldı
İş Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma! Uzun vadeli olan anlaşmanın birçok olumlu sonucu var! Ekonomik kalkınma için bir adım atıldı
EYT'den deprem yaratan hareketlilik! Beklenen EYT tarihi için şok eden açıklama geldi! Masada yalnızca tek bir formül var
EYT'den deprem yaratan hareketlilik! Beklenen EYT tarihi için şok eden açıklama geldi! Masada yalnızca tek bir formül var
Kredi ya da kredi kartı borcu olanlar dikkat edin! Yasal takipte olan kişi sayısında artış yaşanıyor
Kredi ya da kredi kartı borcu olanlar dikkat edin! Yasal takipte olan kişi sayısında artış yaşanıyor
Son Haberler
Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor! Uzmanlar uyardı meningokok aşısını yaptırın!
Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor!...
Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı kafaları karıştırdı
Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam...
İşçileri, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! Asgari ücret zammında kritik karar!
İşçileri, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! Asgari...
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde artış yaşandı
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde...
Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam! Ankara taksi ücretleri dudak uçuklattı! Bu kadarı da olmaz
Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam!...
İşçileri sevindiren haber geldi! Asgari ücretli vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak
İşçileri sevindiren haber geldi! Asgari ücretli vatandaşlara ikramiye...
Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Devrilen tır alevlere teslim oldu, vatandaşlar kovalarla su taşıdı
Devrilen tır alevlere teslim oldu, vatandaşlar kovalarla su taşıdı
Amasya’da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı
Amasya’da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı
Sungurlu'dan 8 öğrenci İtalya ve Portekiz'de staj yapacak
Sungurlu'dan 8 öğrenci İtalya ve Portekiz'de staj yapacak
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Selçuk Geçer'den bir dolar tahmini daha! Geçer, dolarla ilgili tarih verdi
Selçuk Geçer'den bir dolar tahmini daha! Geçer, dolarla ilgili tarih...
O banka sayesinde 450 bin TL'ye işyeri alma fırsatı doğdu! Star verildi ihaleler başladı erken gelen kapar! İşyeri ve konut alma fırsatı için son gün
O banka sayesinde 450 bin TL'ye işyeri alma fırsatı doğdu! Star verildi...
İş Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma! Uzun vadeli olan anlaşmanın birçok olumlu sonucu var! Ekonomik kalkınma için bir adım atıldı
İş Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma! Uzun vadeli olan anlaşmanın...
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının en az 6 milyar sterlin tutacağı iddiası
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının en az 6 milyar sterlin...