İslam Memiş yatırımcıların dikkatinde yer alıyor! İslam Memiş bugün için önemli açıklamalarda bulundu! Yeni tarihi işaret etti







İslam Memiş son gelişmeleri aktardı

İslam Memiş yatırımcıları uyardı











Altın fiyatları ne olacak?

İslam Memiş yeni tarihi işaret etti

21 Eylül için herkesi uyardı

Bitcoin için 21 bin dolar seviyesi olduğunu söyleyen İslam Memiş, Bitcoin tarafından ciddi toparlanma geldi yine ve umutların biraz daha yeşerdiğini aktardı. Ancak 18 22 bin dolar aralığı gerçekliğini koruduğunu ifade eden İslam Memiş’in 13 Eylül işaret etmesi yatırımcıların dikkatini çekti. İşte altın ve para piyasası hakkındaki son durum…Doları hamle yaptırmak isteyen kişilerin dolar sterlin altın alarak pariteyi giriş yapmasını söyleyen İslam Memiş, bunun mantıklı bir karar olduğunu dile getirdi. Dolar ve Petrol fiyatlarındaki düşüşlere dikkat çektiğini vurgulayan Memiş, ilerleyen haftalarda dolar ve Petrol endekslerinde düşüş olacağını aktardı. Petrol fiyatlarında görülen düşüşlerin pompa fiyatlarına yansıyacağını aktaran İslam Memiş, indirim haberleri ile karşılaşacağını da dile getirdi.Dolar kurunu 18.29 - 18.31 TL olduğunu söyleyen İslam Memiş ekranlardaki fiyatların olmadığını söylerken Euro’nun 18.32-18.37 aralığında bulunduğunu aktardı. Memiş, Euro dolar paritesinin 1 seviyesinde haftayı sonlandırdığını dile getirdi.Altının ons fiyatı için 1708-1729 dolar aralığının örüldüğünü ifade eden İslam Memiş, aşağı yönlü trendin kırılmadığını aktardı. Psikolojik direnci 1728 dolar seviyesi olduğunu aktaran Memiş, 4 saatlik kapanışta 1740 dolar olarak kendisine hedef belirleye bileceğini vurguladı. İslam Memiş 1709 Dolar üzerindeki görünümün pozitif devam edebileceğini ancak altının seyrinin yatay bir şekilde devam edebileceğini aktardı.İslam Memiş, “Gram altın 1003 lira seviyesinde. Gram altın TL 1015-1018 aralığında. Bu haftayı da 1000 lira altından kapatamayan gram altın var. 'Hani'ciler gördü ama. Dünyadan bihaber yaşıyorlar.” şeklinde konuştu.En çok tercih edilen ikinci yatırım aracı olan gümüş içinde açıklamalarda bulunan İslam Memiş, gümüşte pozitif görünümün devam ettiğini söyledi. Gram fiyatının 11 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, 12 lira seviyesine kadar direnç gösterdiğini ve 12 liradan kendine yeniden yön belirleyeceğini söyledi. Gümüşün 11 lira seviyesinin altına düşmeyeceğini söyleyen Memiş, bu durumun ne kadar kalıcı olacağını hep birlikte göreceğimizi ifade etti.Bitcoin 21 bin dolar seviyesi olduğunu aktaran Memiş, bugün Bitcoin'de ciddi bir toparlanma olduğunu ve umutların tekrardan arttığını ifade etti. Bununla birlikte Bitcoin’in 18 - 22 dolar aralığında gerçekliğini koruduğunu söyleyen Memiş, yükselişe geçmesi için 22 bin dolar üzerinde atak göstermesi gerektiğini ifade etti. İslam Memiş, 13 Eylül tarihine işaret ederken bir diğer tarih olarak 21 Eylül'ü gösterdi.