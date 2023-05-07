İslam Memiş yatırımcılarına uyararak saat verdi: Empia grubunda bir "patlama" olacak!

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, Fed'in faiz kararını ve bu kararların empia grubunu nasıl etkilediğini anlattı. Memiş, bir süre sonra dolar cinsinden altın ve kripto para piyasalarında bir patlama yaşanacağını duyurdu. "Bir ay içinde altın, gümüş, EUR/USD, GBP/USD, kripto yükselir mi?" Cevabım HAYIR." diye konuşan Memiş, "Büyük kriz patlayacak, çıkış yolu yok. O zaman kripto ile piyasaya hakim olacaklar” dedi. İslam Memiş'in "Dünyanın Gözü Divanda" başlıklı yazısı şöyle:
Küresel piyasanın beklediği büyük gün geldi çattı. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz ile ilgili kararını açıkladı. Küresel piyasada genel beklenti Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan artırdı. Özellikle Fed'in faiz artırımına son verip vermeyeceği merak ediliyor. Sürpriz olmadan, bu Fed'in son faiz artırımı olacak. Sözleriyle piyasaya yön vermeye devam edecek. Fed piyasadan istediğini aldı. Dolar endeksi (dxy) 88'den 117'ye, enflasyon yüzde 9'dan yüzde 5'e, dolar endeksi tekrar 117'den 100'e düştü…
"PİYASALARIN KONTROLÜ FED'İN ELİNDE"
Aynı Merkez Bankası piyasadan dolar topladı ve topladığı doların üçte ikisini iade etti. Dünyadaki başka merkez bankalarını birbirine bağlayan Fed, kendi kendini organize eder ve uygun gördüğü şekilde piyasaları kontrol eder. Dolar endeksinde (dxy) 103.50'ye çıkması sürpriz olmamalı. Ama bu nihai sıçrama. Yani yol haritamız çok net, yaz aylarında '92-94'e kadar emeklilik. Sürpriz olmazsa bir ay boyunca dolar karşısında işler aynı kalmaya devam edecek, önce düşüş sonra yatay hareket. Altın, gümüş, EUR/USD paritesi, GBP/USD paritesi, kriptolar bir ayda yükselir mi? Cevabım hayır. Ons, parite ve kripto para birimleri cinsinden emtia fiyatlarında nihai bir satış bekliyorum. Ancak benim için büyük, onlar için küçük sorun var.. İpotek ve bankacılık krizi. Bunu kesinlikle Başkan Jerome Powell'a soracaklar. Cevap net: “Beklemiyoruz, gereğini yapıyoruz. Bu büyük kriz patlayacak, çıkış yolu yok. Bir kez orada, kripto para birimleri ile piyasaya hakim olacaklar. Haziran'dan sonra kripto ve borsanın yolu belli oldu...