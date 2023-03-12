İşletmelere, ilk yıl geri ödemesiz 1 milyon liraya kadar faizsiz KOSGEB kredisi!

Kahramanmaraş merkezli bir deprem, ülkenin güney bölgesini enkaza çevirdi. Binlerce bina yıkıldı ve 47 binden fazla vatandaş depremde hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından birlik çalışmaları içinde yaralar hızla sarılmaya başlandı. Tüm devlet kurumları, STK'lar, gönüllüler, bakanlar ve Mehmetçikler hummalı bir saha çalışması gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Malatya'daki endüstri parkında incelemelerde bulundu. Malatya'nın depremden etkilenmiş olan sanayi bölgelerinde incelemeler yapan Bakan Varank, Bakanlığı'ın Cazibe Merkezi Destekleme Programı (CMDP) çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte Malatya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanmış olan Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti.
BAKAN VARANK'TAN ÇALIŞMALARIN 15 NİSAN'A KADAR TAMAMLANMASI İÇİN TALİMAT
Bakan Mustafa Varank, depremde büyük zarar gören tarihi Şire Pazar esnafının taşımak için yeni kurulan Şıra Pazar sanayi sitesinin inşası hakkında da bilgi aldı ve çalışmaların 15 Nisan gününe kadar tamamlanması talimatını verdi. Yapımı devam eden buğday pazarına da bir ziyarette bulunan Bakan Varank, Özsan Sanayi Bölgesi esnafının ihtiyaç ve sorunlarını dinledi. Malatya 1'inci ve 2'nci organize sanayi bölgelerini de ziyaret eden Bakan Varank, burada konteyner, tekstil ve cam üreten fabrikaların yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Malatya 1 Nolu OSB'de faaliyetleri bulunan 392 üreticiye ait 2 bin ton ürünün depolandığı Lisanslı Kuru Kayısı deposunun yetkililerini ziyaret eden Bakan Varank, epremin ikinci haftasında yetkililerden hasar bilgisi alarak üretime yeniden başlanacağını söyledi.
İŞLETMELERE 1 MİLYON LİRAYA KADAR FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ
Harap durumdaki ilçelere yatırım yapmayı planlayan firmaların en yüksek 6. sektör teşvikinden yararlanabileceğini ve bununla ilgili müjdeyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini belirten Bakan Mustafa Varank, OSGEB'den de acil kredi
talebinde bulunduklarına dikkat çekti. "1 yıl geri ödemesiz limit olarak 1 milyon lira şeklinde belirlenen faizsiz acil durum kredisi sağlayacağız" diyen Bakan Varank, konuylşa ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Burada özel olarak etkilenen imalatçı, tüccar ve mikro işletmeler için 50 bin liraya, küçük işletmeler için 500 bin liraya, orta ölçekli işletmeler için de 1 milyon liraya kadar 1 yıl vadeli faizsiz acil yardım kredisi sağlayacağız. Esnafımızın dükkânı tamamen yıkılırsa bu krediyi yüzde 50'ye çıkaracağız. Yine Bakanlık olarak bu yıl KOSGEB'den gelen tüm alacakları kaldırdık. Ayrıca toparlanmak isteyen endüstriyel tüccarlara yeni destek sağlamak için uluslararası finans
kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağımızı umuyoruz."