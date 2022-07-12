MAGAZİN
12 Temmuz 2022 - 13:29

İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz'den ilk fırçasını yedi: Gel buraya, neden kaçıyorsun!

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ile yine kendisi gibi oyuncu Aslıhan Gürbüz, geçtiğimiz akşam Çeşme'de restoran çıkışı objektiflere yakalandılar. Aralarında aşk dedikoduları çıkan Hacıoğlu ve Gürbüz, kendilerini görüntüleyen gazetecilere sadece 'İyi akşamlar' diyerek hiç bir açıklama yapmadan araçlarına binerek uzaklaştılar.

MAGAZİN
12 Temmuz 2022 - 13:29
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İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz'den ilk fırçasını yedi: Gel buraya, neden kaçıyorsun!


İsmail Hacıoğlu Aslıhan GürbüzSon dönemlerin en çok beğenilen ve gösterdiği performansla en başarılı erkek oyuncular listesinin üst sıralarından yer alan İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Aslıhan Gürbüz ile aralarında aşk olduğuna dair söylentiler çıkan Hacıoğlu, söz konusu söylentilere ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, geçtiğimiz akşam Gürbüz ile yemek çıkışı objektiflere takıldı.

İsmail Hacıoğlu Aslıhan Gürbüz



Bu güne kadar başarılı oyunculuğunun yanı sıra yaşadığı aşklarla da sürekli magazin gündeminde yer alan İsmail Hacıoğlu, yaklaşık 4 aydır kendisi gibi başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadığı söyleniyordu. Çiftin son olarak birlikte Karadeniz turuna gittikleri ve doğa aşığı olan çiftin, Karadeniz'in muhteşem manzaralarını birlikte keşfettiği anlatılıyordu.

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'dün yan yana ilk pozları

İsmail Hacıoğlu Aslıhan Gürbüz

39 yaşında olan Aslıhan Gürbüz'n kendisinden 3 yaş küçük İsmail Hacıoğlu ile birlikte olmaya başlaması ve çiftin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması hayranlarını merak içinde bırakmıştı. Aslıhan Gürbüz ile ilk kez görüntü veren İsmail Hacıoğlu'nun kameraları görünce verdiği şaşkın tepkisi de bu nedenle objektiflere farklı yansıdı.

 

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz çift, ünlü oyuncu Selim Bayraktar ile Bayraktar'ın sevgilisi Emel Karaköse ile Çeşme'de bir restorantta buluştu. Burada bir yemek için yakın arkadaşlar, restoran çıkışı gazetecileri karşılarında görünce ne yapacaklarını bilemediler. . İsmail Hacıoğlu'nun görüntüsünün alınmasında dolayı kendisinden uzaklaşmasına öfkelenen Aslıhan Gürbüz, "Gel buraya neden kaçıyorsun İsmail?" diye seslenirken, çift gazetecilerin sorularını sadece 'iyi akşamlar' diyerek yanıtladılar ve araçlarına binerek uzaklaştılar.

İsmail Hacıoğlu Aslıhan Gürbüz

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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