İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz'den ilk fırçasını yedi: Gel buraya, neden kaçıyorsun!

Son dönemlerin en çok beğenilen ve gösterdiği performansla en başarılı erkek oyuncular listesinin üst sıralarından yer alan İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Aslıhan Gürbüz
ile aralarında aşk olduğuna dair söylentiler çıkan Hacıoğlu, söz konusu söylentilere ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, geçtiğimiz akşam Gürbüz ile yemek çıkışı objektiflere takıldı.
Bu güne kadar başarılı oyunculuğunun yanı sıra yaşadığı aşklarla da sürekli magazin gündeminde yer alan İsmail Hacıoğlu, yaklaşık 4 aydır kendisi gibi başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadığı söyleniyordu. Çiftin son olarak birlikte Karadeniz turuna gittikleri ve doğa aşığı olan çiftin, Karadeniz'in muhteşem manzaralarını birlikte keşfettiği anlatılıyordu.
İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'dün yan yana ilk pozları
39 yaşında olan Aslıhan Gürbüz'n kendisinden 3 yaş küçük İsmail Hacıoğlu
ile birlikte olmaya başlaması ve çiftin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması hayranlarını merak içinde bırakmıştı. Aslıhan Gürbüz ile ilk kez görüntü veren İsmail Hacıoğlu'nun kameraları görünce verdiği şaşkın tepkisi de bu nedenle objektiflere farklı yansıdı. İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz çift, ünlü oyuncu Selim Bayraktar ile Bayraktar'ın sevgilisi Emel Karaköse ile Çeşme'de bir restorantta buluştu. Burada bir yemek için yakın arkadaşlar, restoran çıkışı gazetecileri karşılarında görünce ne yapacaklarını bilemediler. . İsmail Hacıoğlu'nun görüntüsünün alınmasında dolayı kendisinden uzaklaşmasına öfkelenen Aslıhan Gürbüz, "Gel buraya neden kaçıyorsun İsmail?" diye seslenirken, çift gazetecilerin sorularını sadece 'iyi akşamlar' diyerek yanıtladılar ve araçlarına binerek uzaklaştılar.