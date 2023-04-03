İsmail Hacıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Yemin'e ilk yorum Aslıhan Gürbüz'den: İşte o paylaşım...







İSMAİL HACIOĞLU GÖZÜNDEN SAKINDIĞI KIZIYLA PAYLAŞTI! İLK YORUM SEVGİLİSİ ASLIHAN GÜRBÜZ’DEN! “MERAK ETME KIZIM OLACAK BİR GÜN...”







Son dönemlerin en gözde oyuncularından birisi olan İsmail Hacıoğlu’nun kızını görenler gözlerine inanamadı. Detaylar haberimizde…Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında Duygu Kaya Kumarki ile evlenmişti bu evlilikten yemin adında bir kız evlatları dünyaya gelmişti. Ünlü oyuncu kızı yemin ile sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. 2020 yılında Temmuz’da Duygu Kaya Kumarki ile boşanan oyuncu, kızı yemin ile kumsalda uçurtma uçurduğu o güzel kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından sosyal medyanın gündemine oturan Yemin’in şirin ve tatlı tavırları yorum yağmuruna tutulurken fotoğrafa ilk yorum Hacıoğlu'nun sevgilisi Aslıhan Gürbüz'den geldi. İşte o paylaşım... Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilik çok kısa sürmüştü. Çift Temmuz 2020’de boşandı ve yemin adında bir kızları var. Şu sıralar Aslıhan Gürbüz'le aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, Duygu Kaya Kumarki ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yemin ile sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Kızını uçurtma uçurmak için sahile götüren oyuncu, Yemin ile çektiği bir pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Hacıoğlu'nun, "Bugün de olmadı baba... Merak etme kızım olacak bir gün" yazılı paylaşımına ,çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Yemin'in sevimli tavırları gündem olurken, ilk yorum Hacıoğlu'nun sevgilisi Aslıhan Gürbüz'den ge