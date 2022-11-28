Aslıhan Gürbüz ile yaşadığı aşkı ile gündeme gelen İsmail Hacıoğlu sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile dikkat çekmektedir. Aslıhan Gürbüz ekranlardan uzak kalmaya devam ederken sevgilisi ise yeni diziyle anlaşarak çok geçmeden ekranlara dönme kararı aldı. En son Mahkum dizisinde başarılı performans gösteren İsmail Hacıoğlu artık FOX TV ekranlarında.
MEDYA
28 Kasım 2022 - 16:21
İsmail Hacıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Kısa süre sonra İsmail Hacıoğlu FOX TV ekranlarında! Anlaşma yapıldı sıra yayın tarihinde
Ekranlarının sevilen yüzü İsmail Hacıoğlu yeni dizisini duyurdu. Mahkum, Ayla, Çocuk gibi yapımlarda kendini gösteren Hacıoğlu, FOX TV ekranlarında yeni başlayacak olan Taçsız Prenses dizisinde yer aldığını açıkladı.
MEDYA
28 Kasım 2022 - 16:21
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