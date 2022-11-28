MEDYA
28 Kasım 2022 - 16:21

İsmail Hacıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Kısa süre sonra İsmail Hacıoğlu FOX TV ekranlarında! Anlaşma yapıldı sıra yayın tarihinde

Ekranlarının sevilen yüzü İsmail Hacıoğlu yeni dizisini duyurdu. Mahkum, Ayla, Çocuk gibi yapımlarda kendini gösteren Hacıoğlu, FOX TV ekranlarında yeni başlayacak olan Taçsız Prenses dizisinde yer aldığını açıkladı.

MEDYA
28 Kasım 2022 - 16:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İsmail Hacıoğlu’nun yeni dizisi belli oldu! Kısa süre sonra İsmail Hacıoğlu FOX TV ekranlarında! Anlaşma yapıldı sıra yayın tarihinde


Aslıhan Gürbüz ile yaşadığı aşkı ile gündeme gelen İsmail Hacıoğlu sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile dikkat çekmektedir. Aslıhan Gürbüz ekranlardan uzak kalmaya devam ederken sevgilisi ise yeni diziyle anlaşarak çok geçmeden ekranlara dönme kararı aldı. En son Mahkum dizisinde başarılı performans gösteren İsmail Hacıoğlu artık FOX TV ekranlarında.

İSMAİL HACIOĞLU YENİ DİZİSİ

Yönetmen koltuğunda Volkan Keskin yer aldığı ve MF Yapım ile anlaşmalı olarak FOX TV 'de yayınlanacak yeni dizi Taçsız Prenses dizisi ekranlara gelmeye başlıyor. Dizide Evgin öğretmeni canlandıracak isim ise İsmail Hacıoğlu oldu. 



EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Kimse onun elenmesini beklemiyordu! Gözyaşları sel oldu! Masterchef 27 Kasım kim elendi?
Kimse onun elenmesini beklemiyordu! Gözyaşları sel oldu! Masterchef 27 Kasım kim elendi?
Distopik dünyanın başrolünde Haluk Bilginer var! Netflix Sıcak Kafa yayın tarihi belli oldu
Distopik dünyanın başrolünde Haluk Bilginer var! Netflix Sıcak Kafa yayın tarihi belli oldu
Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını ilk 9'a yazdırdı
Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını ilk 9'a yazdırdı
Acun'dan onay çıktı Arda Kural kadroya girdi! Yerli DiCaprio'yu orada izleyeceğiz!
Acun'dan onay çıktı Arda Kural kadroya girdi! Yerli DiCaprio'yu orada izleyeceğiz!
İşitme engelli çocuklar için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'dan 18 günde büyük başarı!
İşitme engelli çocuklar için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'dan 18 günde büyük başarı!
Mesut Komiser'e veda etmişti! Şevket Çoruh yıldız isimlerle o dizide rol alacak!
Mesut Komiser'e veda etmişti! Şevket Çoruh yıldız isimlerle o dizide rol alacak!
Son Haberler
Tam anne köftesi sofraların aranan lezzeti! Kıvamı yerinde lezzeti enfes olan köfte çok konuşuldu
Tam anne köftesi sofraların aranan lezzeti! Kıvamı yerinde lezzeti...
WhatsApp’tan büyük değişiklik! Grup mesajlarında özelleştirme yapılabilecek
WhatsApp’tan büyük değişiklik! Grup mesajlarında özelleştirme...
Bu Nagihan ise Survivor'daki kimdi? Nagihan Karadere resmen yeniden doğdu, görenler tanımakta zorlandı
Bu Nagihan ise Survivor'daki kimdi? Nagihan Karadere resmen yeniden doğdu,...
Murat Boz’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kısa saçları beğeni yağmuruna tutuldu
Murat Boz’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kısa saçları...
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler aylar sonra atağa geçti! O paylaşımıyla resmen Hadise'ye göz dağı verdi
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler aylar sonra atağa geçti! O paylaşımıyla...
Son dakika: Sanat dünyasından bir acı kayıp daha! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti sevenleri yasa boğuldu
Son dakika: Sanat dünyasından bir acı kayıp daha! Ünlü oyuncu hayatını...
Sahnelerin yıldız ismi Hülya Avşar yeniden sahnelerde! Derin bacak dekoltesi ve kalça dansı sosyal medyayı salladı
Sahnelerin yıldız ismi Hülya Avşar yeniden sahnelerde! Derin bacak...
KYK burs ve kredi ücretlerine kallavi zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık söyledi!
KYK burs ve kredi ücretlerine kallavi zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açık...
Chrome kullanıcıları dikkat! Acil güncellemeniz gerekiyor: Tüm özeliniz hackerların elinde olabilir
Chrome kullanıcıları dikkat! Acil güncellemeniz gerekiyor: Tüm özeliniz...
Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin değişimiyle şaşırttı! Bakın güzel oyuncu hangi dünya starına benzetildi
Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin değişimiyle şaşırttı!...
0.69 - 1.20 faizli konut kredisi geliyor! Ev sahibi olmak isteyen alt, orta, üst gelir grubuna konut kredisi!
0.69 - 1.20 faizli konut kredisi geliyor! Ev sahibi olmak isteyen alt,...
Esnafa yüzde 7,5 faizli 100 milyar liralık kredi paketinin ödemesi başladı! Üst limit 500 bin TL
Esnafa yüzde 7,5 faizli 100 milyar liralık kredi paketinin ödemesi...
2023 EYT'lilerin yılı olacak! Promosyon, ikramiye müjdesi geldi: 42 yaşında emeklilik kapısı açıldı
2023 EYT'lilerin yılı olacak! Promosyon, ikramiye müjdesi geldi: 42...
Özel sektör çalışanlarına duyuruldu! 8 ay 1000 TL ödenecek: Detaylar açıklandı
Özel sektör çalışanlarına duyuruldu! 8 ay 1000 TL ödenecek: Detaylar...
Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları merak ediyordu! Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’ın hastane paylaşımı
Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları...