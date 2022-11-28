İsmail Hacıoğlu’nun yeni dizisi belli oldu! Kısa süre sonra İsmail Hacıoğlu FOX TV ekranlarında! Anlaşma yapıldı sıra yayın tarihinde







İSMAİL HACIOĞLU YENİ DİZİSİ







Aslıhan Gürbüz ile yaşadığı aşkı ile gündeme gelen İsmail Hacıoğlu sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile dikkat çekmektedir. Aslıhan Gürbüz ekranlardan uzak kalmaya devam ederken sevgilisi ise yeni diziyle anlaşarak çok geçmeden ekranlara dönme kararı aldı. En son Mahkum dizisinde başarılı performans gösteren İsmail Hacıoğlu artık FOX TV ekranlarında.Yönetmen koltuğunda Volkan Keskin yer aldığı ve MF Yapım ile anlaşmalı olarak FOX TV 'de yayınlanacak yeni dizi Taçsız Prenses dizisi ekranlara gelmeye başlıyor. Dizide Evgin öğretmeni canlandıracak isim ise İsmail Hacıoğlu oldu.