FOX TV haber sunucusu ve gazeteci İsmail Küçükkaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erken Seçim Tarihi verdi. Küçükkaya'nın bu iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. 2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili muhalefet sürekli erken seçim çağrısında bulunurken hükümet tarafından tarihte herhangi bir değişiklik yapılamayacağı konusunda açıklamalar yapılıyor. FOX TV haber sunucusu ve Gazeteci İsmail Küçükkaya ise kamuoyunun gündemine oturan ve çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Küçükkaya, erken seçim tarihini sosyal medya hesabından paylaştı.
GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 19:15
İsmail Küçükkaya'dan ortalığı karıştıracak iddia: Erken seçim tarihi 14 Mayıs 2023
Gazeteci İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından kamuoyunda çok ses getirecek bir iddiada bulundu. Küçükaya, seçim tarihin erkene alınacağını ve seçimin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacağını öne sürdü.
GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 19:15