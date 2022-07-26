GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 19:15

İsmail Küçükkaya'dan ortalığı karıştıracak iddia: Erken seçim tarihi 14 Mayıs 2023

Gazeteci İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından kamuoyunda çok ses getirecek bir iddiada bulundu. Küçükaya, seçim tarihin erkene alınacağını ve seçimin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacağını öne sürdü.

GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 19:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İsmail Küçükkaya'dan ortalığı karıştıracak iddia: Erken seçim tarihi 14 Mayıs 2023


FOX TV haber sunucusu ve gazeteci İsmail Küçükkaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erken Seçim Tarihi verdi. Küçükkaya'nın bu iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili muhalefet sürekli erken seçim çağrısında bulunurken hükümet tarafından tarihte herhangi bir değişiklik yapılamayacağı konusunda açıklamalar yapılıyor. FOX TV haber sunucusu ve Gazeteci İsmail Küçükkaya ise kamuoyunun gündemine oturan ve çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Küçükkaya, erken seçim tarihini sosyal medya hesabından paylaştı.



Gazeteci İsmail Küçükkaya

Erken seçim tarihi 14 Mayıs 2023

2023 yılında yapılması planlanan seçim çalışmalarını takip eden gazeteci İsmail Küçükkaya Haziran 2023'te gerçekleştirilecek olan seçimlerin erkene alınabilmesi anlamında muhalefetin çok sayıda talebi olduğunu fakat hükümet kanadından seçimlerin vaktinde yapılacağı konusunda aynı açıklamaların yapıldığını söylemişti.

Gazeteci Küçükkaya, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajında erken seçim tarihi için 14 Mayıs 2023 Pazar gününü gösterdi. Zorlu kışın bitmesinin ardından ve Ramazan Bayramı'nın bitiminin ardından bahar günlerinde erken seçimin gelebileceğini öne süren İsmail Küçükkaya, 'adaylık tartışması da olmaz' ifadelerini kullandığı paylaşımında 14 Mayıs'ın anneler günü olduğunu da belirtti.

İşte ismail Küçükkaya'nın sosyal medyaya damga vuran erken seçim tarihi paylaşımı;

Erken seçim tarihi 14 Mayıs 2023

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün vatandaşa yok artık dedirtti!
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün vatandaşa yok artık dedirtti!
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık sahte bandroller tespit edilebilecek
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık sahte bandroller tespit edilebilecek
Son Haberler
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün vatandaşa yok artık dedirtti!
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün...
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık sahte bandroller tespit edilebilecek
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık...
Fenerbahçe ile Gustavo Henrique 3 yıllık sözleşmeye imza atıyor!
Fenerbahçe ile Gustavo Henrique 3 yıllık sözleşmeye imza atıyor!
Mansur Yavaş'tan Ankapark sorumlularına suç duyurusu!
Mansur Yavaş'tan Ankapark sorumlularına suç duyurusu!
TBMM Başkanı Şentop, olağanüstü toplantı için Meclis'i 1 Ağustos'ta topluyor
TBMM Başkanı Şentop, olağanüstü toplantı için Meclis'i 1 Ağustos'ta...
Arka Sıradakiler dizisi oyuncu kadrosu değişti mi? Arka Sıradakiler yeni oyuncular kimler? 2022 Arka Sıradakiler oyuncu kadrosu
Arka Sıradakiler dizisi oyuncu kadrosu değişti mi? Arka Sıradakiler...
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in gönderme dolu videosu sosyal medyaya damga vurdu!
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in gönderme dolu videosu sosyal...
Piknik yasağına takılan beyaz et, fiyatlarını yüzde 70 düşürdü!
Piknik yasağına takılan beyaz et, fiyatlarını yüzde 70 düşürdü!
Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!
ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!
Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir? Gerekli malzemeler nelerdir? Krem Brüle tatlı tarifi
Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir?...
Yunanistan'da dehşet anları! Helikopter pervanesine takılan genç hayatını kaybetti! Olayın ardındakiler ortaya çıktı
Yunanistan'da dehşet anları! Helikopter pervanesine takılan genç hayatını...
Kovid-19 BA.5 varyantı nedir, bulaşıcı mı? Koronavirüs yeni semptomları ve belirtileri
Kovid-19 BA.5 varyantı nedir, bulaşıcı mı? Koronavirüs yeni semptomları...
MEB’ten müjdeli haber geldi! 2022 yılı TYP alımları için son durum belli oldu! Tarihler netleşti
MEB’ten müjdeli haber geldi! 2022 yılı TYP alımları için son durum...
Metrobüste cinsel taciz: Genç kadın tacize uğrayınca tekme tokat dövdü
Metrobüste cinsel taciz: Genç kadın tacize uğrayınca tekme tokat...