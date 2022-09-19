İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'













Salih Özcan'ın sakatlanması sonrasında A Milli Takım kadrosuna dahil edilen İsmail Yüksek ve Onur Bulut, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. İlk olarak kameraların karşısına geçen İsmail Yüksek, kendisine ‘hoş geldin' diyen basın mensuplarına “Aslında ev sahibi sizlersiniz, ben daha yeniyim ve inşallah uzun yıllar burada röportajlar yaparız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Tüm profesyonel futbolcuların hayali olan Türk Milli Takımı formasına aday gösterilmek büyük bir gurur. Buraya seçildiğim için çok mutluyum. İnşallah bana güvenenlere bunun karşılığını, en uygun şekilde performansımla sahada veririm” dedi. Bu sezon başından bu yana yaşadıklarıyla ilgili olarak “3 aylık süreci anlatmaya çalışırsam kitap yazmış olurum” diyen genç oyuncu, “Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. Hüznü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum. En büyük mutluluk da burada olmak. Hiçbir zaman pes eden bir futbolcu değilim. Hayallerimin peşinde koşuyorum. şuandan itibaren hayallerimi yaşıyorum ve gerçekten çok mutluyum” bilgisini verdi.Çok heyecanlı olduğunu altını çizen İsmail Yüksek, “Haberi ilk aldığımda kulüpteydim. Telefon geldiğinde inanılmaz şekilde mutlu oldum. Beklemediğim bir haberdi aslında. Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak gurur verici. Arkadaşlarım da biliyor, yemek masasında yemek yerken titriyordum. Altay falan biliyorlar bunu. Karşınızda da belli ediyorum bunu. Hala çok mutluyum” şeklinde konuştu.Gruptaki rakipler hakkında konuşmak istemeyen İsmail Yüksek, “Şu anda hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Şu ana kadar arkadaşlarımız bu grupta durumu buraya getirdiler, lider durumda ve gol yemeden gelmiş durumdayız. Hak etmediğimiz bu ligden ilk olarak B Ligi'ne sonra da A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Abilerimiz şu ana kadar gol yemedi ve daha sonra da biz de buna katkı sağlamak istiyoruz” dedi.Oynadığı bölgede elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini altını çizen genç oyuncu, “Futbol aslında artık mücadele ve güce dayanan bir oyun oldu. Ben eskiden 8 ve 10 numara oynamıştım ve ilk defa bu sene 6 numara oynuyorum. İzlediğim çok oyuncu var. Casemiro, Modric gibi ülke dışındaki yüksek potansiyeli ve değerli oyuncuları izliyorum. Onlardan bir şeyler öğrenmek istiyorum, hocalarımın gösterdiklerini sahada en uygun şekilde uygulamak istiyorum” diyerek sözlerini sürdürdü.Teknik ekibin kendisini çok iyi karşıladığını ve kendisinin de bunun karşılığını sahada vermek istediğini söyleyen İsmail Yüksek, en son en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyleyerek “Hayallerimin olduğu yerdeyim an itibariyle. En büyük hayalim burada olmaktı. Bundan sonraki hayalim de burada kalıcı olmak” bilgisini verdi.A Milli Takım'a ilk defa çağrılan Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut da ortamın çok iyi olduğunu dile getirerek “Arkadaşlar beni çok iyi karşıladılar. Tepkileri çok güzeldi. Çok mutluyum, çok gururluyum. Hayırlısıyla başlıyoruz. A Milli Takım'a çağrılacağıma gerçekten inanamıyordum, buraya gelene kadar inanmadım hatta. Burada olmak, arkadaşları ve hocaları görmek, burada ilk antrenmana çıkmak bana bunu inandırdı. Çok mutluyum” dedi.Her maçta oyun sisteminin değişebileceğini ve kendisinin de bu değişime hazır olduğunu altını çizen Onur Bulut, “Her rakibe karşı sistem değişir. Ben buna açığım. Almanya'da da burada da oynadım. Farklı hocalarla çalıştım. Maçtan maça bağlı, hoca burada doğru tercihi gördüğünde karar verir. Şu ana kadar grupta lideriz, 4'te 4 yaptık. 14 gol atıp, gol yemedik. İsteğimiz önümüzdeki maçı kazanmak, gol yemeden bitirmek. B Ligi'ne çıkmak istiyoruz, daha sonra da inşallah A Ligi'ne çıkarız” ifadelerine yer verdi. Genç oyuncu en son her antrenman ve her maçta yüzde 100 performansla oynayacağını dile getirerek “Ben elimden geleni yapacağım, bundan sonrası hocanın kararı” diyerek sözlerini tamamladı.