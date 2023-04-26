DÜNYA
26 Nisan 2023 - 03:44

iSpace: Ay'a iniş denememiz başarısız olabilir

Ay'a ilk özel inişi gerçekleştirerek tarihe geçmeyi hayal eden bir Japon şirketi, görevinin büyük olasılıkla başarısız olarak sonuçladığını belirtti.

DÜNYA
26 Nisan 2023 - 03:44
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iSpace: Ay’a iniş denememiz başarısız olabilir


     Ay'a inen Hakuto-R ile iletişim, yere inmesinden birkaç dakika önce kesildi. Planlanan inişten yaklaşık 25 dakika sonra iSpace CEO'su Takeshi Hakamada, "İniş aracıyla iletişimi kuramadık." dedi. Hakamada, Ay'ın yüzeyine inişi tamamlayamacağımızı varsaymak zorunda olduklarını belirtti. Mühendisler durumun ne olduğu ile ilgili araştırma yapıyorlar.

İlk



    Tokyo merkezli iSpace, Ay'ın yüzeyine inen bir gezgin aracı da taşıyordu. Araç, Aralık ayında bir SpaceX roketi tarafından fırlatıldı ve hedefine ulaşması beş ay sürdü. Bunun nedeni ise, yakıttan tasarruf etmek ve maliyetleri azaltmak için uzay aracının itiş gücünün sınırlı olmasıydı.

İşk

    Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin, tümü hükümet destekli programlar aracılığı ile Ay yüzeyine bir robot göndermeyi başaran tek ülkelerdir.

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