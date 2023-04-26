iSpace: Ay’a iniş denememiz başarısız olabilir













Ay'a inen Hakuto-R ile iletişim, yere inmesinden birkaç dakika önce kesildi. Planlanan inişten yaklaşık 25 dakika sonra iSpace CEO'su Takeshi Hakamada, "İniş aracıyla iletişimi kuramadık." dedi. Hakamada, Ay'ın yüzeyine inişi tamamlayamacağımızı varsaymak zorunda olduklarını belirtti. Mühendisler durumun ne olduğu ile ilgili araştırma yapıyorlar.Tokyo merkezli iSpace, Ay'ın yüzeyine inen bir gezgin aracı da taşıyordu. Araç, Aralık ayında bir SpaceX roketi tarafından fırlatıldı ve hedefine ulaşması beş ay sürdü. Bunun nedeni ise, yakıttan tasarruf etmek ve maliyetleri azaltmak için uzay aracının itiş gücünün sınırlı olmasıydı.Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin, tümü hükümet destekli programlar aracılığı ile Ay yüzeyine bir robot göndermeyi başaran tek ülkelerdir.