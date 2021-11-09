SAĞLIK
09 Kasım 2021 - 21:56

Ispanağın arasına karışabilen güzelavrat otu adeta zehir saçıyor!

Giresun ilinde 6 kişinin ıspanak yedikten sonra zehirlendiği öğrenildi. Ispanağın arasına karışabilen güzelavratotu adeta zehir saçıyor. Atropin nedir? Güzelavrat otu içerdiği atropin ile insanlar için çok zehirli olabiliyor. 100 mg atropinin yetişkin bir bireyi öldürebileceği belirtiliyor. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

SAĞLIK
09 Kasım 2021 - 21:56
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Ispanağın arasına karışabilen güzelavrat otu adeta zehir saçıyor!

Giresun'da ıspanak yedikten sonra zehirlenen 6 kişi, tedavileri yapılarak taburcu edildi. Ispanak yedikten sonra fenalaşan 6 kişi atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındılar. Doktorun yaptığı açıklamada 6 kişinin ıspanakların arasına karışabilen güzelavrat otu sebebiyle atropin zehirlenmesi yaşadıklarını belirtiyor. 

Peki atropin nedir? Halk arasında güzelavrat otu olarak bilinen asıl adı Belladonna olan bitkide bulunan atropin yetişkin bireylerde 100-150 mg kadar alındığında kişiyi öldürme özelliğine sahip bir bitkidir. Çocuklar için 10 mg kadarı öldürmek için etkili olabiliyor. Atropinden zehirlenme durumunda kişide yüksek ateş, görmede bulanıklık, vücudun farklı bölgelerinde kızarma, kalp ritminin hızlı olması, ağızda oluşan gerginlik, kuruluk hisi gibi semptomlar gösterebiliyor. 

Atropin zehirlenmesi geçiren bir kişi kusturularak midesinin boşaltılması sağlanmalıdır. 

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