İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bilgi veren Sanchez, "Tüm önlemleri alarak çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu. Bugünkü parti etkinliğini iptal ettiğini de belirten Sanchez, durumuyla ilgili ayrıntıları paylaşmadı. Sanchez'in gelecek haftaki programını iptal edip etmeyeceği ise bilinmiyor.
Sanchez, geçen hafta ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmış ve Cuma günü resmi bir etkinlikte yer almak için İspanya'ya dönmüştü. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.