İspanya'da etkili olan sıcak hava dalgası 4 günde 237 kişinin ölümüne neden oldu!













Hava sıcaklığına karşı uzmanlardan uyarı!

Avrupa'nın birçok ülkesinde etkili olan sıcak hava dalgası, can kayıpların artmasına neden oluyor. Özellikle İspanya veya etkisini gösteren hava sıcaklıklarında 4 gün içinde 237 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 Temmuz ile 14 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde sıcak havaların çok fazla artış gösterdiği ve bu nedenle 237 kişinin hayatlarını kaybettikleri açıklandı.Carlos III Sağlık Enstitüsü verilerine göre ülşke genelini 10 Temmuz tarihinden bu yana etkisi altına alan hava sıcaklıklarından dolayı aynı gün 15 kişinin, 11 Temmuz tarihinde 28 kişinin, 12 Temmuz günü 41 kişinin, 12 temmuz tarihinde 60 kişinin ve 14 temmuz günü de 93 kişinin sıcak hava dalgalarının yarattığı etkiye dayanamadıkları bildirildi.Ülke genelinde Pazar gününden bu güne kadar sıcaklıkların bir çok bölgede etkisini biraz da olsa azalttığı bilgisi paylaşılırken, Meteoroloji yetkilileri sıcak havaların en çok Cantabria, Navarra, La Rioja, Badajoz ve Zaragoza ile birlikte Yarımada ve Mallorca’da görüldüğünü aktardılar.Uzmanlar ise, hava sıcaklığının çok fazla görülmesi sağlık faktörünü etkilemesinden dolayı, insanların mümkün olduğu kadar evden çıkmamalarını ve seyahat etmekten de kaçınmalarını tavsiye ettiler.