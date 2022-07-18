DÜNYA
18 Temmuz 2022 - 00:16

İspanya'da etkili olan sıcak hava dalgası 4 günde 237 kişinin ölümüne neden oldu!

Avrupa'yı esir alan sıcak hava dalgası can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkelerin başında İspanya geliyor.

DÜNYA
18 Temmuz 2022 - 00:16
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İspanya'da etkili olan sıcak hava dalgası 4 günde 237 kişinin ölümüne neden oldu!


Avrupa'nın birçok ülkesinde etkili olan sıcak hava dalgası, can kayıpların artmasına neden oluyor. Özellikle İspanya veya etkisini gösteren hava sıcaklıklarında 4 gün içinde 237 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 Temmuz ile 14 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde sıcak havaların çok fazla artış gösterdiği ve bu nedenle 237 kişinin hayatlarını kaybettikleri açıklandı.



İspanya’da aşırı sıcaklardan 4 günde 237 kişi öldü

Carlos III Sağlık Enstitüsü verilerine göre ülşke genelini 10 Temmuz tarihinden bu yana etkisi altına alan hava sıcaklıklarından dolayı aynı gün 15 kişinin, 11 Temmuz tarihinde 28 kişinin, 12 Temmuz günü 41 kişinin, 12 temmuz tarihinde 60 kişinin ve 14 temmuz günü de 93 kişinin sıcak hava dalgalarının yarattığı etkiye dayanamadıkları bildirildi.

Hava sıcaklığına karşı uzmanlardan uyarı!

Ülke genelinde Pazar gününden bu güne kadar sıcaklıkların bir çok bölgede etkisini biraz da olsa azalttığı bilgisi paylaşılırken, Meteoroloji yetkilileri sıcak havaların en çok Cantabria, Navarra, La Rioja, Badajoz ve Zaragoza ile birlikte Yarımada ve Mallorca’da görüldüğünü aktardılar.

İspanya’da aşırı sıcaklardan 4 günde 237 kişi öldü

Uzmanlar ise, hava sıcaklığının çok fazla görülmesi sağlık faktörünü etkilemesinden dolayı, insanların mümkün olduğu kadar evden çıkmamalarını ve seyahat etmekten de kaçınmalarını tavsiye ettiler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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