İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı!

Kanal D ekranlarında ikinci sezonuna başlayan Ay Yapım'ın ekranlara getirdiği Yargı dizisi şimdi İspanya'da izleyiciyle buluşuyor. Başrollerde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun oynadığı dizi, İspanyol kanalı Antena3'te Secretos De Familia adıyla yayınlanmaya başladı. İlk yayınında 2 milyon izlenme kaydeden "Yargı", yayın günü birinciliği elde etti.
İzlenme rekorları kıran Yargı dizisi İspanyol basınının da gündemindeydi. İspanyol izleyiciler dizi hakkında sosyal medyada yapımcı, yönetmen, yazar ve oyuncu kadrosunu övdüler.