MEDYA
13 Ekim 2022 - 12:09

İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı!

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yargı İspanyol kanal Antena3'te yayınlanmaya başladı. İlk bölümü 2 milyon izlenmeye ulaşan dizi, reyting sıralamasında zirveye oturdu.

MEDYA
13 Ekim 2022 - 12:09
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İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı!


Kanal D ekranlarında ikinci sezonuna başlayan Ay Yapım'ın ekranlara getirdiği Yargı dizisi şimdi İspanya'da izleyiciyle buluşuyor. Başrollerde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun oynadığı dizi, İspanyol kanalı Antena3'te Secretos De Familia adıyla yayınlanmaya başladı. İlk yayınında 2 milyon izlenme kaydeden "Yargı", yayın günü birinciliği elde etti.

İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı



İzlenme rekorları kıran Yargı dizisi İspanyol basınının da gündemindeydi. İspanyol izleyiciler dizi hakkında sosyal medyada yapımcı, yönetmen, yazar ve oyuncu kadrosunu övdüler.

YARGI YUNANİSTAN KANALLARINA DA GİDİYOR

İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı

Sema Ergenekon'un usta kaleminin Ali Bilgin'in yönetmeniyle buluştuğu "Yargı" da Yunan kanalı ANT1 TV'de izleyiciyle buluşacak. Güzel oyuncu Pınar Deniz ile başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerinji paylaştığı “Yargı”nın yeni bölümleri pazar akşamları saat 20.00’da Kanal D ekranlarında oluyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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