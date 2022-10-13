İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı!













YARGI YUNANİSTAN KANALLARINA DA GİDİYOR





Kanal D ekranlarında ikinci sezonuna başlayan Ay Yapım'ın ekranlara getirdiği Yargı dizisi şimdi İspanya'da izleyiciyle buluşuyor. Başrollerde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun oynadığı dizi, İspanyol kanalı Antena3'te Secretos De Familia adıyla yayınlanmaya başladı. İlk yayınında 2 milyon izlenme kaydeden "Yargı", yayın günü birinciliği elde etti.İzlenme rekorları kıran Yargı dizisi İspanyol basınının da gündemindeydi. İspanyol izleyiciler dizi hakkında sosyal medyada yapımcı, yönetmen, yazar ve oyuncu kadrosunu övdüler.Sema Ergenekon'un usta kaleminin Ali Bilgin'in yönetmeniyle buluştuğu "Yargı" da Yunan kanalı ANT1 TV'de izleyiciyle buluşacak. Güzel oyuncu Pınar Deniz ile başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerinji paylaştığı “Yargı”nın yeni bölümleri pazar akşamları saat 20.00’da Kanal D ekranlarında oluyor.