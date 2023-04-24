DÜNYA
24 Nisan 2023 - 14:12

İspanya faşist lideri Primo de Rivera'nın mezarını değiştirecek

İspanya, Franco diktatörlüğüne ilham veren faşist liderin kalıntılarını çıkarmaya hazırlanıyor.

DÜNYA
24 Nisan 2023 - 14:12
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İspanya faşist lideri Primo de Rivera'nın mezarını değiştirecek


  José Antonio Primo de Rivera, Falange hareketini kurdu. 1936-1939 İspanya iç savaşını tetikleyen Gen Francisco Franco'nun ayaklanmasının anahtarıydı.

   Cenazesi, hükümetin faşizm sembollerine karşı yürüttüğü mücadelenin bir parçası olarak Madrid'deki San Isidro mezarlığına taşınacak. Prime de Rivera'nın mezarı, Düşmüşler Vadisi'ndeki bir bazilikadaki sunağın yanında bulunuyor. Franco mozolesi şimdi Cuelgamuros Vadisi olarak yeniden adlandırıldı.



Faşist

  Franco'nun kalıntılarının 2019'da oradan kaldırılması, onun anısına hâlâ değer veren aşırı sağcı aktivistleri kızdırdı. Mozole alanı, sadece faşistleri değil, tüm savaş kurbanlarını onurlandıran bir anıta dönüştürülüyor. Birçok solcu Cumhuriyetçi kurban işaretsiz toplu mezarlara gömüldü ve birçok insan hala onları bulmaya çalışıyor. Primo de Rivera, birkaç aile üyesinin mezarının yanına yeniden gömülecek.

Faşist

  Kasım 1936'da Alicante'de bir Cumhuriyetçi idam mangası tarafından idam edildi. Primo de Rivera, 1923-1930 yılları arasında İspanya'yı yöneten diktatör Miguel Primo de Rivera'nın oğluydu.

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