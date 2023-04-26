DÜNYA
26 Nisan 2023 - 03:54

İspanya için kuraklık alarmı çalıyor

İspanya'da kavurucu sıcaklar nisan ayı itibarı ile etkisini artırdı.

DÜNYA
26 Nisan 2023 - 03:54
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İspanya için kuraklık alarmı çalıyor


    Başkent Madrid başta olmak üzere sıcak hava dalgası ülkenin tamamında etkili oluyor. Ülkenin önde gelen meteoroloji uzmanlarından Ricardo Torrijo, ülkede etkili olan sıcaklıkların alışılmadık bir durum olduğunu dile getirdi. Günlük hava sıcaklıkların alışılmadık derecelere ulaştığını belirten Torrijo, mevsime göre bu sıcaklık oranlarını ilk kez kaydettiklerini açıkladı.

Kurak



     İspanya hükümeti sıcak havalar karşısında bir dizi tedbir kararı açıkladı. Buna göre okullar, ders saatlerinde yeni bir düzenlemeye gidecek. Metro seferlerinde klimalar çalışacak ve sefer sayıları daha da sıklaşacak. Bir diğer alınan tedbir ise mayıs ayında açılması planlanan yüzme havuzları bu hafta itibarı ile açılması...

Sıcak

     Son 3 yıldır yeterince yağış almayan İspanya'da kuraklık için tehlike çanları çalmaya başladı. İspanya Çevre Bakanı Teresa Ribera, önümüzdeki ayların muhtemelen 'karmaşık' geçeceğini söylerken kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek verileceğini açıkladı.

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