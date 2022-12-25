DÜNYA
25 Aralık 2022 - 19:20

İspanya'nın Galiçya kentinde korkunç kaza: Yolcu otobüsü nehre uçtu!

İspanya'nın Galiçya kentinde bir yolcu otobüsünün nehre uçtuğu bilgisi paylaşıldı. İlk incelemenin ardından çok sayıda yaralı olduğu ortaya çıktı.

DÜNYA
25 Aralık 2022 - 19:20
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İspanya'nın Galiçya kentinde korkunç kaza: Yolcu otobüsü nehre uçtu!


İspanya'nın kuzeybatısından çok korkunç bir kaza haberi geldi. Galiçya'da köprüsü üzerinde seyir halinde ilerleyen bir yolcu otobüsü yoldan çıktı ve nehre yuvarlandı. Lugo ile Vigo arasında sefer yapan yolcu otobüsünün neden yoldan çıktığı bilinmiyor ancak arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İspanya'nın Galiçya yolcu otobüsü nehre uçtu

EN AZ 3 ÖLÜ OLDUĞU BİLGİSİ VERİLDİ



Monbus isimli otobüs şirketinin aracının Lelez Nehri'ne düşmesinin hemen ardından bölgeye çok sayıda jurtarma ekibi sevk edilirken kurtarma çalışmalarının güçlükle yapıldığı bildirildi. Yetkililer, şimdiye kadar sadece otobüs şoförü ve bir yolcunun kurtarıldığını, ancak en az üç kişinin öldüğünü ve dört kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

İspanya'nın Galiçya yolcu otobüsü nehre uçtu

Kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Yerel yetkili Maika Laliba, araçta otobüs şoförü de dahil olmak üzere dokuz kişinin bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl şiddetli yağışların nehirleri ortalamanın üzerinde akmasına neden olduğu kaydedildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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