İspanya'nın Galiçya kentinde korkunç kaza: Yolcu otobüsü nehre uçtu!







EN AZ 3 ÖLÜ OLDUĞU BİLGİSİ VERİLDİ







İspanya'nın kuzeybatısından çok korkunç bir kaza haberi geldi. Galiçya'da köprüsü üzerinde seyir halinde ilerleyen bir yolcu otobüsü yoldan çıktı ve nehre yuvarlandı. Lugo ile Vigo arasında sefer yapan yolcu otobüsünün neden yoldan çıktığı bilinmiyor ancak arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Monbus isimli otobüs şirketinin aracının Lelez Nehri'ne düşmesinin hemen ardından bölgeye çok sayıda jurtarma ekibi sevk edilirken kurtarma çalışmalarının güçlükle yapıldığı bildirildi. Yetkililer, şimdiye kadar sadece otobüs şoförü ve bir yolcunun kurtarıldığını, ancak en az üç kişinin öldüğünü ve dört kişinin de kayıp olduğunu söyledi.Kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Yerel yetkili Maika Laliba, araçta otobüs şoförü de dahil olmak üzere dokuz kişinin bulunduğunu söyledi. Geçen yıl şiddetli yağışların nehirleri ortalamanın üzerinde akmasına neden olduğu kaydedildi.