Isparta’da market tuvaletinde şüpheli ölüm

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Ayazmana Mahallesi Yeni Karakavak Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre market sahibi A.K.A. ve Mehmet Zengin, gece markette konakladı. Sabah saatlerinde tuvalete gideceği sırada Mehmet Zengin'in cansız bedeni ile karşılaşan dükkan sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere polis ve olay mahali inceleme ekibi yollandı. Yapılan incelemeler sonucu Zengin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam etmekte.