DÜNYA
28 Nisan 2023 - 03:35

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya siber saldırı

Önce kitlesel protestolar, ardından siber saldırılar gerçekleşti.

DÜNYA
28 Nisan 2023 - 03:35
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İsrail Başbakanı Netanyahu'ya siber saldırı


    Suların bir türlü durulmadığı İsrail'de bu kez Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kişisel internet sitesine ve Facebook sayfasına siber saldırı düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde "anonoymus Sudan" adlı bir korsan grup, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın İnternet sitesine siber saldırı düzenlemişti.

İsrail



    Korsan saldırı, Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine yönelik protestolarla zor günler geçiren İsrail'in; Sudan ve Filistin ile ilişkilerinin gerildiği bir dönemde yaşanmıştı. Aynı korsan grup bu sefer, Başbakan Netanyahu'nun internet sitesi ve Facebook sayfasını hedef aldı. Netanyahu'nun facebook sayfasında 'camide arapça dua edilen bir videonun' paylaşıldığı da aktarıldı ancak hem Facebook hesabı hem de internet sitesi kısa bir süre sonra kurtarıldı.

İstail

    Korsan grup geçtiğimiz haftalarda ülkenin resmi kurumların, önde gelen üniversitelerin internet sitelerine de siber saldırılarda bulunmuştu.

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