DÜNYA
23 Nisan 2023 - 01:15

İsrail'de on binler sokakta

İsrail'de on binleri sokağa döken 'yargı reformu' protestoları 16 haftasına girdi.

DÜNYA
23 Nisan 2023 - 01:15
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İsrail'de on binler sokakta


İsrail tarihinin en sağcı hükümetine başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu yine hedefteydi. Geçtiğimiz haftalarda tartışmalı yargı reformuna yönelik tepkiler nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu geri adım attı ancak tasarının muhalefet ile görüşülecek olması nedeniyle askıya alınması öfkeyi dindirmedi.

İsrail



On binlerce İsrailli, protestolarına bu hafta da devam etti. İsrail bayrakları ile yürüyen göstericiler, Netanyahu karşıtı sloganlar attı. Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davalarına ithafen 'suç başbakanı' yazan pankartlar açıldı. İsrail 

Tartışmalı yargı reformu yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

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