İsrail'de protestolar 16. haftasında













İsrailliler haftalardır Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalara neden olan yargı düzenlemesine karşı gösterilerini sürdürüyor. Başta Başkent Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs ve Hayfa gibi kentlerde düzenlenen protestolara on binlerce kişi katılım sağlıyor.İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak tarihinde arz ettiği 'yargı reformu', yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeleri barındırıyor. Başbakan Netanyahu, 27 Mart tarihinde yaptığı konuşmasında, ülke genelinde kitlelere tarafından düzenlenen gösterilere ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bu durumun ülkenin bugüne kadar gördüğü 'en ciddi iç kriz' olduğundan söz etmişti.İsrail’de halk planlanan reform ile ilgili tam anlamıyla bölünmüş halde ve 4 ay önce gündem olduğundan beri reforma karşı her hafta büyük protestolar gerçekleştiriliyordu