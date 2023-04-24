DÜNYA
24 Nisan 2023 - 00:24

İsrail'de yargı krizi büyüyor

Son açıklama, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan geldi. Herzog, 'Yargı reformu bu ülkenin en tehlikeli krizi" dedi.

DÜNYA
24 Nisan 2023 - 00:24
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İsrail'de yargı krizi büyüyor


  İsrail basınına önemli açıklamalarda bulunan ısaac Herzog, ülkesinde tartışmalara neden yargı reformu planı üzerinde oluşan anlaşmazlığın, İsrail’in tarihinin en ciddi iç krizi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Herzog, krizin ülke içinde birçok sektörü etkilediğinin de altını çizdi. Ve yaşanılanların, 'devletin kuruluşundan bu yana en tehlikeli, ülke tarihindeki en ciddi kriz' olduğunu söyledi.

Herzog



  İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı 'yargı reformu', Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeleri içeriyordu. Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta açıklamalarda bulunmuş ve o açıklamaların ardından ülke genelinde geniş çaplı gösterilere sebep olan düzenlemeyi ertelediklerini belirtmişti. Ancak erteleme kararı da protestoların gücünü azaltmaya yetmedi. Netanyahu hükümeti, tartışmalara neden olan düzenlemeyi Mayıs ayının başında meclise bir kez daha meclise getireceğini söylemişti.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ