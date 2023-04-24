İsrail'de yargı krizi büyüyor













İsrail basınına önemli açıklamalarda bulunan ısaac Herzog, ülkesinde tartışmalara neden yargı reformu planı üzerinde oluşan anlaşmazlığın, İsrail’in tarihinin en ciddi iç krizi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Herzog, krizin ülke içinde birçok sektörü etkilediğinin de altını çizdi. Ve yaşanılanların, 'devletin kuruluşundan bu yana en tehlikeli, ülke tarihindeki en ciddi kriz' olduğunu söyledi.İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı 'yargı reformu', Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeleri içeriyordu. Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta açıklamalarda bulunmuş ve o açıklamaların ardından ülke genelinde geniş çaplı gösterilere sebep olan düzenlemeyi ertelediklerini belirtmişti. Ancak erteleme kararı da protestoların gücünü azaltmaya yetmedi. Netanyahu hükümeti, tartışmalara neden olan düzenlemeyi Mayıs ayının başında meclise bir kez daha meclise getireceğini söylemişti.