DÜNYA
05 Eylül 2022 - 16:34

İsrail: 'Gazeteci Akleh için soruşturma açılmasına gerek olmadığı tespit edildi'

İsrail tarafından yayınlanan, yaşamını yitiren Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'nin ölümü hakkında yürütülen soruşturmanın raporunda, “Gazeteci Akleh için Askeri Polis soruşturmasının açılmasını gerektirecek herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı tespit edildi” denildi.

DÜNYA
05 Eylül 2022 - 16:34
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İsrail: 'Gazeteci Akleh için soruşturma açılmasına gerek olmadığı tespit edildi'


İsrail, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 11 Mayıs'ta İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak yaşamını yitiren Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'nin ölümü hakkında yürütülen soruşturmanın raporunu açıkladı. İsrail tarafından yayınlanan raporda, “Abu Akleh'i vuran ve öldüren silah seslerinin kaynağını yüzde yüz belirlemek mümkün değil" denilirken, Akleh'in "Filistinli silahlı kişiler tarafından ateşlenen kurşunlarla vurulmuş" olma ihtimalinin hala "olasılık" olduğu belirtildi.

Raporda, "Askeri Başsavcı, olayın detaylı incelemesinin ardından, tüm bulguları göz önünde tutarak, Askeri Polis soruşturmasının açılmasına gerektirecek herhangi bir suç şüphesi bulunmadığını tespit etti” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan raporun açıklanmasından önce önemli yetkili İsrail ordusu yetkilileri gazetecilere verdikleri röportajda, İsrailli askerle görüştüklerini ve askerlerin Akleh'i öldürseler bile “yanlışlıkla yaptıklarını” söyledi.



Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh, 11 Mayıs'ta Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu 51 yaşında yaşamını yitirmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturmalarda görgü tanıkları cinayetin işlendiği sırada olay mahalinde Filistinlilerin bulunmadığını dile getirmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ise Akleh'i İsrail güçlerinin öldürdüğünü doğrulamıştı.

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