Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme adımlarının ardından, İsrail'in Ankara büyükelçisi belli oldu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ankara büyükelçiliğine Irit Lillian'ı atadı.Lillian, iki ülke ilişkilerinin normalleşme süreci öncesinde Ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı olarak görev yapıyordu.
DÜNYA
19 Eylül 2022 - 16:27
İsrail'in Ankara büyükelçisi belli oldu
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçisi olarak Irit Lillian'ı atadı.
DÜNYA
19 Eylül 2022 - 16:27
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