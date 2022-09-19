











Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme adımlarının ardından, İsrail'in Ankara büyükelçisi belli oldu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ankara büyükelçiliğine Irit Lillian'ı atadı.Lillian, iki ülke ilişkilerinin normalleşme süreci öncesinde Ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı olarak görev yapıyordu.