DÜNYA
24 Nisan 2023 - 19:43

İsrail, Ürdünlü milletvekilini tutukladı

İsrail, Ürdünlü milletvekilini silah kaçakçılığı yaptığı iddiası ile tutukladı.

DÜNYA
24 Nisan 2023 - 19:43
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İsrail, Ürdünlü milletvekilini tutukladı


  Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Ürdünlü bir milletvekilinin işgal altında bulunan Batı Şeria'ya silah girişi yapmaya çalıştığı iddiası ile İsrail tarafından tutuklandığını açıkladı. Ürdün'e ait bir ajansa göre, İmad el-Advan iki gün önce Allenby Köprüsü geçişi sırasında gözaltına alındı.

Ürdün



  Bir sosyal medya hesabında doğruluğu kesinleşmemiş bir videoya göre yetkililerim, 12 makineli tüfek ve 270 farklı türde ateşli silah bulduğu belirtildi. İsrail olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, davayı olabildiğince hızlı bir şekilde çözmek için çabaladıklarını ifade etti.

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