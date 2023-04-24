İsrail, Ürdünlü milletvekilini tutukladı













Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Ürdünlü bir milletvekilinin işgal altında bulunan Batı Şeria'ya silah girişi yapmaya çalıştığı iddiası ile İsrail tarafından tutuklandığını açıkladı. Ürdün'e ait bir ajansa göre, İmad el-Advan iki gün önce Allenby Köprüsü geçişi sırasında gözaltına alındı.Bir sosyal medya hesabında doğruluğu kesinleşmemiş bir videoya göre yetkililerim, 12 makineli tüfek ve 270 farklı türde ateşli silah bulduğu belirtildi. İsrail olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, davayı olabildiğince hızlı bir şekilde çözmek için çabaladıklarını ifade etti.