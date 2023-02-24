İsrailli komutan cebinden 1 TL çıkarıp bakın ne yaptı: Kimse böyle bir hareket beklemiyordu!













7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından, birçok ülke Türkiye'ye yardım etmek için çaba gösterdi ve arama kurtarma ekipleri gönderdi. İsrail, bu ülkeler arasında yer aldı ve sivil savunma birliği kurtarma birimleriyle birlikte Türkiye'deki çalışmalara katıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı görevlilerin karşılandığı bir törene katıldılar. Netanyahu ve Torunlar, programda yaptıkları konuşmalarda ekibe çalışmalara katılımından ötürü teşekkür ettiler.Çalışmalar esnasında, İsrailli sivil savunma birliği kurtarma birim komutanı Golan Vach, Türk lirası taşıdığını cebinden çıkardı ve yaşadıklarını şöyle anlattı:"30 saat boyunca süren yoğun bir çalışmanın ardından, sonunda tünelin ucunda bir çocuk belirdi. Ekipler, betonu elleriyle temizleyerek çocuğu kurtarmayı başardılar. Bir arkadaşımız, 2 yıl önce çocuğunu kaybetmişti ve ilk önce çocuğun başını okşayarak onu sakinleştirdi. Sonra, her çocuğun anlayabileceği bir dille şarkı söyleyerek onu mutlu etmeye çalıştı." "Adeta bir doğum gibi, çocuğun enkaz altından çıkarılma işlemi başlamıştı ve uzun bir kurtarma sürecinin ardından, küçük kız sonunda beton ve demir yığınları arasından çıkarıldı. Hepimizin gözlerinde yaşlar vardı."