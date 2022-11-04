YAŞAM
04 Kasım 2022 - 13:16

Israrla ambulansa yol vermeyen sürücü ceza aldı! Polis ekipleri arsız sürücüye işlem başlattı

Ambulansa bile isteye yol vermeyen otomobilin sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı ve adli işlem yapıldı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
04 Kasım 2022 - 13:16
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Israrla ambulansa yol vermeyen sürücü ceza aldı! Polis ekipleri arsız sürücüye işlem başlattı

Ambulansa yol vermeyi inatla reddeden sürücü yolda polis ekiplerinin önünü kesmesi sonucunda cezai işlem uygulandı. Otomobilin sürücüsü için polis ekipleri çalışma başlattı. Sirenler çalan ambulansa yol vermedi. Plaka incelemesi yapan polis ekipleri, aracın sahibi A.K.yı buldu. Polisler tarafından yakalanan sürücüye çeşitli suçlardan toplam 623 TL para cezası verildi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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