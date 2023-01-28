İşsiz gençler maaşa bağlanıyor! Her ay 2.215 TL almak için bunu yapmak yeterli! Anneden babadan harçlık almaya son







İŞSİZ GENÇLERE NAKİT YARDIMI







BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortak kararıyla işsiz gençlere yardımda bulunuyor. Peki başvuru şartları nelerdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İş arayan gençlere destek olması için karşılıksız ve tek sefere mahsus 2 bin 215 TL ödeme yapılacak. Başvurular gencizbiz.gsb.gov.tr sitesi üzerinden kimlik numarasıyla yapılabilir. Başvuruların bitiş tarihi 31 Ocak 2023 olarak belirlendi. 18-26 yaş arası başvuru yapan ve hak kazanan gençler kimlikleri ile PTT'den ödemelerini alabilecek.Tek seferlik ödeme için başvuru şartları şu şekilde belirlendi; - TC vatandaşı olmak -18-26 yaş arasında olmak -Gelirinin asgari ücretin üçte biri altında olması -Devlet yurtları ve çocuk yurtlarında kalanlar -İkametgah adresinin Türkiye'de olması -SGK ve BAĞ-KUR kaydının bulunmaması