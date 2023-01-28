Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortak kararıyla işsiz gençlere yardımda bulunuyor. Peki başvuru şartları nelerdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Finans
28 Ocak 2023 - 15:00
İşsiz gençler maaşa bağlanıyor! Her ay 2.215 TL almak için bunu yapmak yeterli! Anneden babadan harçlık almaya son
Milyonlarca iş arayan vatandaşlara tek seferlik olmak üzere 2 bin 215 TL destek sağlanacak. Peki başvurular nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde.
Finans
28 Ocak 2023 - 15:00