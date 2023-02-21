İşsiz kara kara düşünenlere İŞKUR'dan müjde! 9 şehirde sınavsız KPSS'siz personel alımı yapılacak... Günlük tam 359 tl ödenecek

İŞKUR 9 şehre günlük 359 TL yevmiye ile personel alıyor., Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 9 farklı ilde farklı pozisyonlar için işçi ve işçi alımı yapılacağı belirtildi. İlanları incelediğimizde çalışanların işbaşı ve işbaşı eğitim programları ile işe alındığını gördük.
KURSLAR NEDİR?
Kamu çalışanı alımı söz konusu olduğunda, işbaşı eğitimi veya mesleki eğitim şeklinde gerçekleştirilmekte olup, açıkça şu şekilde gerçekleştirilir: İşe alınan kişi önce eğitilecek, sonra işe alınacaktır. eğitim tamamlandı. Eğitim süresince kişinin maaşını İşKUR ödeyecektir. Kurs sonucunda aday hem iş hem de kariyer sahibi olur.
BAŞVURU ŞARTLARIYukarıda belirtilen ilanları incelediğimizde, başvuru yapacak adayların aşağıdaki koşulları karşılaması gerektiğini gördük:
- İŞKUR'a kayıtlı işsizlik,
- 15 yaşına girmek,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası veya eşi olmaması,
- emekli olma
- Planın başlamasından bir yıl önce, programın birlikte yapılacağı işverenin vergi numarasına göre işyerinde sigortalı olmaması,
- Aynı sektördeki bir kurum tarafından düzenlenen bir kursa/programa devam etmemek,
- Programa katılmamanın cezası yoktur,
- Meslek ve kariyer rehberliği hizmetlerinden yararlanabilmek için tüm şartları yerine getirmek gerekmektedir.
- Ayrıca bir kişi mesleki eğitim veya işbaşı eğitim programından en fazla iki defa yararlanabilecek olup, kurs ve programlardan yararlananların toplam sayısı üçü geçemez.