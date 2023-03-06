İşsiz kara kara düşünmeyin acele edin... İş arayanlar elini çabuk tutsun! AFAD 16 ilde memur alımı yapacak: Şartlar sıralandı!







AFAD MEMUR ALIMI







AFAD tarafından başlatılan memur alımları ile ilgili başvuru yapmak isteyen insanlar için son gün geliyor! Adayların elini çabuk tutması gerekiyor. Peki AFAD personel alım şartları ne olacak? Hangi ilde ne kadar memur alımı yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.AFAD tarafından yapılan duyuruya göre 16 farklı ilde memur alımı yapılacak. AFAD tarafından yapılacak memurlar sözlü giriş sınavına tabii olacak. 29 İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular Şubat ayında başladı ancak sonuna geliniyor çünkü başvurular 6 Mart tarihinde sona erecek.AFAD memur alımları İstanbul için 4, Samsun için 1, Çanakkale için 1, Balıkesir için 2, Bursa için 2, Ankara için 2, İzmir için 2, Tekirdağ için 2, Manisa için 2, Sakarya için 2, Kocaeli için 2, Denizli için 2, Aydın için 2, Konya için 1, Muğla için 1, Antalya için 1 kişi olarak belirlendi. AFAD memur alımları için KPSS ve eğitim şartları da geçerli olmak üzere belirlenen şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak, görev yapmaya engel bir rahatsızlık olmaması, yapılacak güvenlik ve arşiv soruşturmasının olumlu olması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması gerekiyor.