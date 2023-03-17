İşsiz kimse kalmayacak! 12.500 TL maaşla bu kadrolara alım yapılacak: KPSS'li KPSS'siz başvuru şartları duyuruldu













İŞKUR, 14-31 Mart tarihleri arasında rekor sayıda güvenlik görevlisi alımı yapacağını bildirdi. Başvuruların lise mezunu adaylar tarafından yapılacağı alım süreci için en az lise mezunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kamu haklarından yoksun olmayan, askerlik hizmetini tamamlamış veya herhangi bir ilişiği bulunmayan, suç kaydı bulunmayan ve özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olma gibi koşullar aranıyor. Ayrıca adayların vardiyalı sistemde çalışmaya uygun olmaları, güvenlik işi yapmaya herhangi bir engel olmaması ve konsey raporu ile belgelendirilmesi gerekiyor. Başvuru süreci İŞKUR internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Alınacak pozisyonlar için sunulan maaş 12.000 TL olarak belirlenmiş durumda.İŞKUR, minimum boy şartı olan 172 cm erkek ve 165 cm kadın adayları için güvenlik görevlisi alımı yapmaktadır. Başvuru sürecinde adayların T.C kimlik numaraları ve şifreleri veya E-Devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Yoğun başvuru talebi nedeniyle, adayların başvuru koşullarını ve gerekliliklerini dikkatlice incelemeleri ve tamamlamaları önemlidir.