KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 17:45

İşsiz kimse kalmayacak! Zabıta memuru alımı başladı: Yüksek maaşla o belediye ilan verdi!

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi memur alımı yapacağını duyurdu. En az lise, ön lisans ve lisans mezunu zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruda bulunan adayların hangi şartları taşıması gerektiği ve başvuru detayları haberimizde...

KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 17:45
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İşsiz kimse kalmayacak! Zabıta memuru alımı başladı: Yüksek maaşla o belediye ilan verdi!
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Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, kadrolarına 25 personel alımı yapacağına dair duyuruda bulundu. Başvurularda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında KPSS puanıyla beraber toplamda 25 memur alımı yapılacak. Başvuran adaylarda aranan şartlar ve kontenjan hakkında detaylı bilgiler de belirlendi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI KONTENJAN BİLGİSİ

Bursa Osmangazi Belediyesi kadrolarında görev alacak en az lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından toplam 25 memur alımı yapacağını açıkladı. Düz memur ve zabıta memuru kadrosunda 25 kişilik memur alımı yapılması bekleniyor.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?



Osmangazi Belediyesi memur alımlarında adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde bulunan 48. maddedeki şartlar aranmıyor. Adayların taşıması gereken şartlar aşağıda yer almaktadır:

aranan şartlar

aranan şartlar

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların 13-17 Mart 2023 tarihleri arasında aşağıda bulunan adrese giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru adresi: Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi/BURSA

zabıta şapka

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