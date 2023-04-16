İşsiz olanlar bu haber size! O üniversite personel alımını başlattı: En az lise diploması olanlar başvuru yapıyor! KPSS şartına dikkat Sakarya Üniversitesi personel alımı gerçekleştirecek. İş arayanlar dikkat! O üniversiteden müjdeli haber geldi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurularda en az lise mezunluğu şartı aranıyor. Başvurunun detayları ve şartları merak ediliyor. İşte detaylar...
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!İş arayanlar bu haber sizleri ilgilendiriyor. Sakarya Üniversitesi personel alımı yaparak. En az lise mezunluğu şartı aranıyor. Alıma ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Buna göre bu alımlarda, Tekniker, Büro Personel başta olarak farklı kadrolar için alımlar yapılacak. Alınacak adaylar için özel ve genel şartlarda belirtildi. Buna göre bazı şartlara göre alımlar gerçekleştirilecek. İşte o şartlar... Bir Teknisyen, İşte alım yapılacak o kadrolar... İki Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
Üç Tekniker, On İki Destek Personeli, On Beş Büro Personeli alınacak. Buna göre toplamda üniversite 33 sözleşmeli personel alacak.