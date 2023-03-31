KAMU PERSONELİ
31 Mart 2023 - 08:30

İşsiz tek bir genç kalmayacak! KPSS'siz sınavsız 10.000 TL maaş ödenecek: Kayıt ve başvuru yeterli!

İş arayışında olanlara müjdeli haber gelirken İŞKUR üzerinden açık iş ilanı yayınlandı. KPSS'siz sınav şartsız olarak mühendis, şoför, işçi, muhasebeci gibi birçok pozisyon üzerinde alımlar başladı. Yayınlanan yeni personel alımında başvuruların nasıl ve nereye yapıldığı araştırmaları başladı. İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak personel alım detayları...

KAMU PERSONELİ
31 Mart 2023 - 08:30
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İşsiz tek bir genç kalmayacak! KPSS'siz sınavsız 10.000 TL maaş ödenecek: Kayıt ve başvuru yeterli!
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İŞKUR 120 binden fazla iş ilanı yayınlarken özel sektör üzerinde iş imkanları artmaya devam ederken imalat sanayi 2023 yılının ilk iki ayında en çok yerleştirme sektörü olarak belirlendi. Yayınlanan son iş ilanları kapsamında yapılacak kadro alımı ve başvuru detayları haberimizin devamında.

42.500 PERSONEL ALIMI

6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisanslı, 798 sağlık teknikeri ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere toplamda yapılacak 31.600 personel alımı için istihdam edilecek. KPSS üzerinden yapılacak alımlardan gerekli puan şartına uyulması gerekiyor.

SAĞIK BAKANLIĞI BAŞVURU



İş arayanların başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleşirken İl Müdürlüğü üzerinden yapılacak başvurular kapsamında vatandaşların sistem üzerinde kayıtlı olması gerekir.

Sağlık bakanlığı personel

Bakan Fahrettin Koca, ikinci dönem personel alımı başvurularını İŞKUR ve ÖSYM üzerinden gönderildiği açıklandı. 2. Aşama ilanlarında ise İŞKUR üzerinden başvuruların yapılması planlanıyor.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Memur 1

Acil Tıp Teknisyeni 15

Açık Hava Depo Görevlisi 8

Asit ve Parlatma Makinası Operatörü-Metal İşçisi 57

Ağaç Kesme Makinası Operatörü (Bıçkıevi-Oduncu) 21

Ağaç Değerlendiricisi 3

Ahşap Emprenye İşçisi 4

Ağaç Endüstrisi Mühendisi 1

Ahşap Sanayi Teknisyeni 6

Ahşap Sanayi Teknisyeni 5

Ağaç Oymacısı 2

Ahşap Palet İmalatçısı 24

Beyazlatma ve Pişirme Makinesi Operatörü (Kasar) 2 Tecrübeli Ağır Vasıta Şoförü 10

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 3

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 2

Damat (Hayvan Bakıcısı ve Ahır Temizleyicisi) 1

Ahşap Paketleme İşçisi 3

Ahşap Boya ve Vernik Elemanı 54

Ahşap Doğrama CNC Tezgah Operatörü 15

Ahşap Doğrama İmalatçı 12

Ahşap Ev İmalatçı 2

Ahşap İskelet İmalatçı 35

Ağaç İşleme CNC Tezgah Operatörü 32

Ağaç İşleme Makina Operatörü21 Ahşap Kapı İmalatçısı 41 Ahşap Kaplama Pres Operatörü 11

Ahşap Kenar Bantlama Makinası Operatörü 42

Ustabaşı Ahşap Mobilya İmalat Ustası 4

Ahşap Mobilya İmalat Ustası 280

Ahşap Mobilya İmalatçısı 234

Ahşap Montaj Elemanı 31

Ahşap Dekoratör 5

Ahşap Şekillendirici 15

Ahşap Torna Operatörü 1

Ahşap Döşemeci 1

Aile Danışmanı 1

Akaryakıt İstasyon Müdürü 4

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompa Görevlisi) 448

Akaryakıt ve LPG İkmal ve Dolum Elemanı 5

Akıllı Bina Otomasyon Sistemi Bakım Onarım Elemanı 1 Akrilik İplik İmalat Elemanı 3

Akrilik Tezgah Ustası 22

Akrobat 11

Aksesuar Aşçısı (Tekstil) 2

Personel 31

Ahşap Dekoratör 5

Ahşap Şekillendirici 15

Ahşap Torna Operatörü 1

Ahşap Döşemeci 1

Aile Danışmanı 1

Akaryakıt İstasyonu Müdürü 4

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompa Görevlisi) 448

Akaryakıt ve LPG İkmal ve Dolum Personeli 5

Akıllı Bina Otomasyon Sistemi Bakım Onarım Elemanı 1 Akrilik İplik Üretim Çalışanı 3

Akrilik Tezgah Ustası 22

Akrobat 11

Aksesuar Aşçısı (Tekstil) 2

Personel 31

Ahşap Dekoratör 5

Ahşap Şekillendirici 15

Ahşap Torna Operatörü 1

Ahşap Döşemeci 1

Aile Danışmanı 1

Akaryakıt İstasyonu Müdürü 4

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompa Görevlisi) 448

Akaryakıt ve LPG İkmal ve Dolum Personeli 5

Akıllı Bina Otomasyon Sistemi Bakım Onarım Elemanı 1 Akrilik İplik Üretim Çalışanı 3

Akrilik Tezgah Ustası 22

Akrobat 11

Aksesuar Aşçısı (Tekstil) 2

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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