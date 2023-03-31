İşsiz tek bir genç kalmayacak! KPSS'siz sınavsız 10.000 TL maaş ödenecek: Kayıt ve başvuru yeterli!







42.500 PERSONEL ALIMI

SAĞIK BAKANLIĞI BAŞVURU







ALIM YAPILACAK KADROLAR

İŞKUR 120 binden fazla iş ilanı yayınlarken özel sektör üzerinde iş imkanları artmaya devam ederken imalat sanayi 2023 yılının ilk iki ayında en çok yerleştirme sektörü olarak belirlendi. Yayınlanan son iş ilanları kapsamında yapılacak kadro alımı ve başvuru detayları haberimizin devamında.6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisanslı, 798 sağlık teknikeri ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere toplamda yapılacak 31.600 personel alımı için istihdam edilecek. KPSS üzerinden yapılacak alımlardan gerekli puan şartına uyulması gerekiyor.İş arayanların başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleşirken İl Müdürlüğü üzerinden yapılacak başvurular kapsamında vatandaşların sistem üzerinde kayıtlı olması gerekir.Bakan Fahrettin Koca, ikinci dönem personel alımı başvurularını İŞKUR ve ÖSYM üzerinden gönderildiği açıklandı. 2. Aşama ilanlarında ise İŞKUR üzerinden başvuruların yapılması planlanıyor.Memur 1 Acil Tıp Teknisyeni 15 Açık Hava Depo Görevlisi 8 Asit ve Parlatma Makinası Operatörü-Metal İşçisi 57 Ağaç Kesme Makinası Operatörü (Bıçkıevi-Oduncu) 21 Ağaç Değerlendiricisi 3 Ahşap Emprenye İşçisi 4 Ağaç Endüstrisi Mühendisi 1 Ahşap Sanayi Teknisyeni 6 Ahşap Sanayi Teknisyeni 5 Ağaç Oymacısı 2 Ahşap Palet İmalatçısı 24 Beyazlatma ve Pişirme Makinesi Operatörü (Kasar) 2 Tecrübeli Ağır Vasıta Şoförü 10 Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 3 Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 2 Damat (Hayvan Bakıcısı ve Ahır Temizleyicisi) 1 Ahşap Paketleme İşçisi 3 Ahşap Boya ve Vernik Elemanı 54 Ahşap Doğrama CNC Tezgah Operatörü 15 Ahşap Doğrama İmalatçı 12 Ahşap Ev İmalatçı 2 Ahşap İskelet İmalatçı 35 Ağaç İşleme CNC Tezgah Operatörü 32 Ağaç İşleme Makina Operatörü21 Ahşap Kapı İmalatçısı 41 Ahşap Kaplama Pres Operatörü 11 Ahşap Kenar Bantlama Makinası Operatörü 42 Ustabaşı Ahşap Mobilya İmalat Ustası 4 Ahşap Mobilya İmalat Ustası 280 Ahşap Mobilya İmalatçısı 234 Ahşap Montaj Elemanı 31 Ahşap Dekoratör 5 Ahşap Şekillendirici 15 Ahşap Torna Operatörü 1 Ahşap Döşemeci 1 Aile Danışmanı 1 Akaryakıt İstasyon Müdürü 4 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompa Görevlisi) 448 Akaryakıt ve LPG İkmal ve Dolum Elemanı 5 Akıllı Bina Otomasyon Sistemi Bakım Onarım Elemanı 1 Akrilik İplik İmalat Elemanı 3 Akrilik Tezgah Ustası 22 Akrobat 11 Aksesuar Aşçısı (Tekstil) 2 Personel 31 Ahşap Dekoratör 5 Ahşap Şekillendirici 15 Ahşap Torna Operatörü 1 Ahşap Döşemeci 1 Aile Danışmanı 1 Akaryakıt İstasyonu Müdürü 4 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompa Görevlisi) 448 Akaryakıt ve LPG İkmal ve Dolum Personeli 5 Akıllı Bina Otomasyon Sistemi Bakım Onarım Elemanı 1 Akrilik İplik Üretim Çalışanı 3 Akrilik Tezgah Ustası 22 Akrobat 11 Aksesuar Aşçısı (Tekstil) 2 Personel 31 Ahşap Dekoratör 5 Ahşap Şekillendirici 15 Ahşap Torna Operatörü 1 Ahşap Döşemeci 1 Aile Danışmanı 1 Akaryakıt İstasyonu Müdürü 4 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompa Görevlisi) 448 Akaryakıt ve LPG İkmal ve Dolum Personeli 5 Akıllı Bina Otomasyon Sistemi Bakım Onarım Elemanı 1 Akrilik İplik Üretim Çalışanı 3 Akrilik Tezgah Ustası 22 Akrobat 11 Aksesuar Aşçısı (Tekstil) 2