İşsiz tek bir kişi kalmayacak! Kamu kurumlarına 100.000 personel alımı başladı: KPSS'li KPSS'siz başvuru tarihleri...

Türkiye'de iş arayan milyonlar için İŞKUR'dan umut verici bir haber
geldi. Ülkemizin resmi iş ve işçi bulma kurumu olan İŞKUR, 100 bin kamu personeli alımı yapılacağı duyurusunu yaptı. İşte başvuru detayları...
100.000 KAMU PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK
Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte iş arayan vatandaşlar, İŞKUR aracılığı ile yayınlanan 100 bin kamu personeli alımı ilanlarına yönelik heyecanla beklemeye başladılar. İlgili ilanlarda başvuru yapmak için gerekli olan tüm şartlar da netleşti.
Bu büyük personel alımı, işsizliğin yüksek olduğu ülkemizde vatandaşların iş bulma umutlarını artırarak ekonomik açıdan rahatlamalarına yardımcı olacak. Kamu sektöründe yapılacak bu alımlar, hem istihdamın artmasına hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Ayrıca, gençler ve iş arayanlar için sunulan bu fırsatlar, ülkemizin geleceği açısından oldukça önemli bir adım olarak nitelendirilebilir.
BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLAR DUYURULDU
Kamu kurumları, iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak üzere 100 bin personel alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az 18 yaşında olması ve bazı kurumlar için belirlenmiş olan üst yaş sınırını aşmamış olması gerekiyor. Başvurularda aranacak diğer bir şart ise kamu mahkumiyeti cezası almamış olmak ve kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak. Ayrıca, kurumlar tarafından yapılan güvenlik ve arşiv soruşturmalarına olumlu yanıt veremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve iş akdine son verilecektir. Kamu kurumlarının personel ihtiyacını karşılamak üzere beden işçisi, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik işçisi, ağız ve diş sağlığı teknikeri, acil tıp teknisyenleri, sıhhi tesisat ustaları, çöp personeli gibi farklı alanlarda personel alımı gerçekleştirilecektir. Yaş sınırı en fazla 65 olan adaylar da bu kapsamda değerlendirmeye alınacaktır.