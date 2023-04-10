İşsizler kervanı giderek büyüyor! Şubat ayı işsizlik rakamları çift hanede..

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) ait veriler ışığında Şubat ayı içinde işsizlik oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Ocak ayı verileri işsizlik oranları kayıtları yüzde 9,8 olarak yazılmıştı. Erkeklerde işsizlik oranının yüzde 8,7 rakamında olduğu tahmin edilirken kadınlarda işsizlik oranlarının da yüzde 12,6 rakamlarında olabileceği tahmini yapılıyor.
GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,2..
15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranlarının bir önceki ay verilerine göre, 0,7 puan düşerek yüzde 19,2 olduğu kaydedildi. Bu yaş grubu için işsizlik oranlarının erkeklerde yüzde 15,4 şeklinde, kadınlarda bu oranın yüzde 26,2 şeklinde tahmin edildiği bildirildi.