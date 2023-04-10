İşsizler kervanı giderek büyüyor! Şubat ayı işsizlik rakamları çift hanede..







GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,2..











İSTİHDAM 361 BİN KİŞİ AZALDI

ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 44,7 SAAT

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) ait veriler ışığında Şubat ayı içinde işsizlik oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Ocak ayı verileri işsizlik oranları kayıtları yüzde 9,8 olarak yazılmıştı. Erkeklerde işsizlik oranının yüzde 8,7 rakamında olduğu tahmin edilirken kadınlarda işsizlik oranlarının da yüzde 12,6 rakamlarında olabileceği tahmini yapılıyor.15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranlarının bir önceki ay verilerine göre, 0,7 puan düşerek yüzde 19,2 olduğu kaydedildi. Bu yaş grubu için işsizlik oranlarının erkeklerde yüzde 15,4 şeklinde, kadınlarda bu oranın yüzde 26,2 şeklinde tahmin edildiği bildirildi.Şubat ayında çalışan sayılarının bir önceki ay verilerine göre 295 bin azalma yaşayarak 34 milyon 975 bine, işgücüne katılma oranlarının ise 0,5 puan azalma göstererek yüzde 53,6 olduğu kaydedildi. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 71,2 rakamını gösterirken kadınlarda söz konusu oran yüzde 36,4 çıktı.İstihdam edilenler ile ilgili hazırlanan verilerde mevsim ve takvim etkileri arındırılan ortalama haftalık çalışılan saat bir önceki ay verilerine oranla 0,1 saat azaldı ve 44,7 saat oldu.