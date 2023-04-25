İşsizlere devlet eli uzandı! O tarihe kadar başvuranlar 5000 TL maaş alacak: Tek şartı var







YENİ KARAR İLE İSTİHDAM DESTEKLENECEK







ŞARTLAR NELER?

TEŞVİK SAĞLANACAK

Hükümet, iş arayan vatandaşlara yönelik olarak işe başlama ve işe yönlendirme yardımı adı altında yeni bir destek programı başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim konuşmasında da belirttiği gibi, istihdamın desteklenmesi amacıyla yapılan sosyal yardım çalışmalarına yenilikler eklenmiştir. Bu destek programı kapsamında, vatandaşlara nakdi ödeme yapılacak ve ödemeler, vatandaşların belirli kriterlerine göre 2 bin 51 TL ile 5 bin 304 TL arasında değişebilecektir. Bu destek, işsiz vatandaşlara yeni iş imkanları sunarak istihdamı desteklemeyi hedeflemektedir. Detaylar haberimizde yer almaktadır.Yeni bir karar ile sosyal yardım alan hanelerde yer alan vatandaşlar için istihdamı destekleyen bir uygulama başlatıldı. 26 Nisan 2016 tarihinden sonra işe alınan vatandaşların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sigorta primi işveren kısmı tamamen karşılanacak. Bu uygulama kapsamında ise destek miktarı, vatandaşların belirli kriterlerine göre 2 bin 51 TL ile 5 bin 304 TL arasında değişkenlik gösterecektir. Bu karar, işsiz vatandaşlara yeni iş fırsatları yaratmak ve istihdamı desteklemek amacıyla alınmıştır.Teşvikten yararlanmak için vatandaşın, işe başlamadan önceki son bir yıl içinde ikametgah adresinde sosyal yardımlardan en az bir kez faydalanmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda sigortalı olarak çalışan vatandaşın, işyerindeki diğer sigortalılara ek olarak işe alınmış olması gerekmektedir. Hizmet ve prim evraklarının ise tanınan yasal süre içinde kuruma iletilmiş olması gerekmektedir ve prim ödemeleri geciktirilmemelidir. Ayrıca, kayıt dışı sigortalı olduğuna dair herhangi bir tespit bulunmamış olması da bir diğer şarttır.Hazine tarafından sağlanan teşvikten faydalanmak isteyenler için, sigortalının işe giriş tarihinin 19 Şubat 2014'ten itibaren olması gerekmektedir. Aynı zamanda prim ve hizmet belgelerinin yasal zaman diliminde kuruma iletilmiş olması ve herhangi bir kayıt dışı sigorta durumunun tespit edilmemiş olması gerekmektedir. Teşvik tutarı ise 3 bin 753 TL ile 7 bin 5 TL arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca, sosyal yardım alan vatandaşların işe yönlendirilmesini teşvik etmek amacıyla, meslek danışmanlığı, kurs ve benzeri programlara katılım da desteklenmektedir. Teşvikten faydalanmak için, destek alacak vatandaşın yaşadığı evde bir kişinin sosyal yardım desteği alması yeterli olmaktadır. Bunun yanı sıra, hanedeki kişilerin toplam gelir seviyesinin 2 bin 835 TL'nin altında olması gerekmektedir. Ayrıca, İŞKUR'da işsiz olarak kayıtlı olan ve iş arayan kişilerin olması da bir diğer şarttır. Detaylar haberimizde yer alan bilgilerdir.