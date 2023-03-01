İşsizlerin cebi para dolacak! Başvuru yapanların hesabına her gün para yatırılacak

İş sahibi olmayan kişiler kredi almak istediklerinde birtakım sorunlarla karşılaşmaktalar. Fakat bu vatandaşlara kredi veren bankalar da mevcut. İşi olmayan vatandaşlar bu bankalar aracılığıyla ihtiyaçlarını giderebilirler. Bu noktada önem verilen durum kredi notudur. Fakat bu çalışma haliyle ilgisizdir. Alınacak kredinin tutarı, kredi notunun yüksekliğine veya düşüklüğüne bağlıdır. Önceden kredi alan pek çok kişi, zorluk yaşamadan kredi alabilmektedir. Genelde kredi verilmeyen kişi ve gruplara da kredi imkanı sunan bankalar mevcuttur. Sabit ödemeler, işi olmayan kişilerin de kredi sahibi olmasına olanak tanımaktadır.
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