Finans
01 Mart 2023 - 08:15

İşsizlerin cebi para dolacak! Başvuru yapanların hesabına her gün para yatırılacak

İş sahibi olmayan vatandaşlar başvuru yapmaları durumunda para desteği alabilecek! Kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...

Finans
01 Mart 2023 - 08:15
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İşsizlerin cebi para dolacak! Başvuru yapanların hesabına her gün para yatırılacak


İş sahibi olmayan kişiler kredi almak istediklerinde birtakım sorunlarla karşılaşmaktalar. Fakat bu vatandaşlara kredi veren bankalar da mevcut. İşi olmayan vatandaşlar bu bankalar aracılığıyla ihtiyaçlarını giderebilirler.

Bu noktada önem verilen durum kredi notudur. Fakat bu çalışma haliyle ilgisizdir. Alınacak kredinin tutarı, kredi notunun yüksekliğine veya düşüklüğüne bağlıdır. Önceden kredi alan pek çok kişi, zorluk yaşamadan kredi alabilmektedir. Genelde kredi verilmeyen kişi ve gruplara da kredi imkanı sunan bankalar mevcuttur. Sabit ödemeler, işi olmayan kişilerin de kredi sahibi olmasına olanak tanımaktadır.



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Başvuru şartları nelerdir?

Başvuru şartlarında önemli rol oynayan durumlardan biri kredi notudur. Bu nedenle işi olmayan vatandaşlara da kredi notları kapsamında ödemeler verilmektedir. Önceden kredi alan veya kredi kartı kullanan vatandaşlar, başvurularını yapıp hızlı bir şekilde kredilerini alabilirler.

Hangi bankalara başvuru yapılabilir?

Ülkemizde pek çok banka vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. Günümüzde işi olmayan, önceden müşterisi olan vatandaşlara kredi verilmesi mümkündür. Müşterisi olduğunuz bankadan kredi almakta zorluk yaşamanız ve riskli kredi notuna sahip olmanız durumunda; Garanti BBVA, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank ve Halkbank'a başvuru yapabilirsiniz. Söz konusu bankalar vatandaşlara kolaylık veren bankalardır. Bu bankalarla birlikte; ilk defa müşterisi olmanız durumunda nakit avans, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi fırsatları sunan bankalar da vardır.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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