EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 00:56

İşsizlik maaşı alacaklara müjde! İşsizlik maaşlarına zam yapıldı! En düşük ve en yüksek işsizlik maaşları

İşsizlik maaşı alacak vatandaşları için sevindiren haber geldi. Asgari ücrete gelen zamdan sonra işsizlik maaşlarına da zam yapıldı. İşte yeni işsizlik maaşı ücretleri...

EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 00:56
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İşsizlik maaşı alacaklara müjde! İşsizlik maaşlarına zam yapıldı! En düşük ve en yüksek işsizlik maaşları


İşsizlik maaşının zamlı yatırılacağı haberi gündeme geldi. En yüksek işsizlik maaşı ile en düşük işsizlik maaşının kaç TL olduğu açıklandı. İşsizlik maaşlarına %30 zam yapıldı.

Yüzde 30'luk zam yapıldı

İşsizlik maaşı almak için çalışanın kendi isteği dışında işten çıkarılması gerekiyor. Binlerce işsiz kalan vatandaş yaptığı başvurular sonucunda işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor. Başvurular işten çıkarıldığı günden itibaren 30 gün içerisinde başvurması gerekiyor. Başvuru için geç kalan vatandaşların başvurusu sayılmıyor.

5.176 TL para ödeniyor



İş yerinde sigortalı ve asgari ücretli çalışanın işsizlik maaşı %40'ı kadar oluyor. En yüksek ise %80'i veriliyor. Buna göre yeni maaş sisteminde en düşük işsizlik maaşı 2.588 en yükseği ise 5.176 olarak belirlendi.

E-Devletten hemen bakın

Daha önceden işsizlik maaşı alan vatandaşların hesaplarına işsizlik maaşı ödeneği yatırıldı. Karşılıksız olarak verilen bu maaşı sorgulamak için E-Devlete giriş yapmanız gerekmektedir.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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