İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekir? Kaç yıl çalışan işsizlik maaşı alır?







KAÇ YIL ÇALIŞAN KİŞİLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?







İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SÜRELERİ NELERDİR?

Hizmet akdi iptal edilen kişiler 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yaparak işsizlik maaşı alabilmektedir. İŞKUR'a giderek şahsen başvuru yapabileceğiniz gibi www.iskur.gov.tr adresi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. 30 gün içerisinde başvuru yapmayan kişilerin gecikme süresi ise toplam hak sahipliği süresinden düşmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanacak olan kişinin iş almaya hazır halde olması gerekmektedir. Bununla birlikte işsizlik ödeneği alan kişinin iş arayan kaydının yapılması veya yenilenmesi gerekmektedir. Bu sayede sigortalı olarak çalışan işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinde yararlanması sağlanır. Bu nedenle vekaletname ile başvuru yapılması olana da sigortalı çalışanlara sunuluyor.İşte işsizlik maaşı hakkında merak edilen tüm detaylar…İşsizlik maaşı alacak olan kişilerin ödediği prim gün sayısına göre maaş verilmektedir. Bu kapsamda 3 yıl içinde 600 gün prim ödemesi olan kişilere 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kişilere 8 ay, 1080 gün prim ödemesi olan kişilere de 10 ay işsizlik maaşı verilir. İşsizlik maaşı hesaplamalarında sigortalı çalışanın son 4 aydaki brüt maaşının ortalamasına bakılmaktadır. Bunun yüzde 40’ı ise işsizlik maaşı olarak ödenmektedir.Hizmet akdi iptal edilen kişiler için son 3 yıl baz alınarak ödeme yapılır. Bu kapsamda belirlenen ödeme süreleri şu şekildedir: 600 gün sigortalı olarak çalışan ve hizmet akdi verilen sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışan ve hizmet akdi verilen sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışan ve hizmet akdi verilen sigortalı işsizlere 300 gün, Belirlenen süre kadar prim ödemesi yapan kişiler işsizlik maaşı alabilmektedir. İşsizlik maaşı almak için işten çıkarılan kişilerin 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapması gerekir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan iptal edilmesi durumunda ise çalışanlar işsizlik maaşı alabilir.