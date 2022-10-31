EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 18:17

İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekir? Kaç yıl çalışan işsizlik maaşı alır?

İşsizlik maaşı hakkında araştırmalar devam ediyor. Kaç yıl çalışan kişinin işsizlik maaşı alacağı araştırılırken işsizlik maaş başvurusunun nasıl yapıldığı da merak ediliyor. İşte işsizlik maaşı hakkında merak edilen tüm detaylar…

EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 18:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekir? Kaç yıl çalışan işsizlik maaşı alır?


Hizmet akdi iptal edilen kişiler 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yaparak işsizlik maaşı alabilmektedir. İŞKUR'a giderek şahsen başvuru yapabileceğiniz gibi www.iskur.gov.tr adresi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. 30 gün içerisinde başvuru yapmayan kişilerin gecikme süresi ise toplam hak sahipliği süresinden düşmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanacak olan kişinin iş almaya hazır halde olması gerekmektedir. Bununla birlikte işsizlik ödeneği alan kişinin iş arayan kaydının yapılması veya yenilenmesi gerekmektedir. Bu sayede sigortalı olarak çalışan işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinde yararlanması sağlanır. Bu nedenle vekaletname ile başvuru yapılması olana da sigortalı çalışanlara sunuluyor.İşte işsizlik maaşı hakkında merak edilen tüm detaylar…

KAÇ YIL ÇALIŞAN KİŞİLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

İşsizlik maaşı alacak olan kişilerin ödediği prim gün sayısına göre maaş verilmektedir. Bu kapsamda 3 yıl içinde 600 gün prim ödemesi olan kişilere 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kişilere 8 ay, 1080 gün prim ödemesi olan kişilere de 10 ay işsizlik maaşı verilir. İşsizlik maaşı hesaplamalarında sigortalı çalışanın son 4 aydaki brüt maaşının ortalamasına bakılmaktadır. Bunun yüzde 40’ı ise işsizlik maaşı olarak ödenmektedir.



İşsizlik maaşı kimlere verilir

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SÜRELERİ NELERDİR?

Hizmet akdi iptal edilen kişiler için son 3 yıl baz alınarak ödeme yapılır. Bu kapsamda belirlenen ödeme süreleri şu şekildedir:

600 gün sigortalı olarak çalışan ve hizmet akdi verilen sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışan ve hizmet akdi verilen sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışan ve hizmet akdi verilen sigortalı işsizlere 300 gün,

Belirlenen süre kadar prim ödemesi yapan kişiler işsizlik maaşı alabilmektedir. İşsizlik maaşı almak için işten çıkarılan kişilerin 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapması gerekir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan iptal edilmesi durumunda ise çalışanlar işsizlik maaşı alabilir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayı enflasyon beklentisi ne?
TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayı enflasyon beklentisi ne?
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Binlerce emeklinin merak ettiği sorunun yanıtı belli oldu! Hesaplarınızı kontrol edin! Promosyon ödemeleri 1 Kasım'da başlıyor
Binlerce emeklinin merak ettiği sorunun yanıtı belli oldu! Hesaplarınızı kontrol edin! Promosyon ödemeleri 1 Kasım'da başlıyor
EYT'de 18 yaş detayı! 18 yaş öncesi çalışmalar için düzenleme yapıldı
EYT'de 18 yaş detayı! 18 yaş öncesi çalışmalar için düzenleme yapıldı
Saat 00.00’dan sonra tarife değişiyor! Benzine son dakika zammı!
Saat 00.00’dan sonra tarife değişiyor! Benzine son dakika zammı!
Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Bankkart sahibi olanlara hediye edilecek
Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Bankkart sahibi olanlara hediye edilecek
Son Haberler
TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayı enflasyon beklentisi ne?
TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayı enflasyon...
Instagram hesabınız askıya alındı sorunu nedir, nasıl çözülür 31 Ekim 2022 Instagram'dan açıklama var
Instagram hesabınız askıya alındı sorunu nedir, nasıl çözülür...
Açlık ve yoksulluk sınırı nedir, nasıl hesaplanır? Açlık ve yoksulluk sınırı hesaplama yöntemleri
Açlık ve yoksulluk sınırı nedir, nasıl hesaplanır? Açlık ve yoksulluk...
24 Kasım 2022 resmi tatil mi? Öğretmenler günü okullar açık mı? 2022 resmi tatiller takvimi
24 Kasım 2022 resmi tatil mi? Öğretmenler günü okullar açık mı?...
Togg banttan iner inmez talepler patladı! Togg için otomobilini satan satana
Togg banttan iner inmez talepler patladı! Togg için otomobilini satan...
Prefabrik evlere konut kredisi çıkar mı?
Prefabrik evlere konut kredisi çıkar mı?
Fenerbahçeli Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcuya bağırarak yerde tekmelediği ortaya çıktı!
Fenerbahçeli Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcuya bağırarak yerde...
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini...
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden...
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler...
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi:...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu,...
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme!...