Hizmet akdi iptal edilen kişiler 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yaparak işsizlik maaşı alabilmektedir. İŞKUR'a giderek şahsen başvuru yapabileceğiniz gibi www.iskur.gov.tr adresi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. 30 gün içerisinde başvuru yapmayan kişilerin gecikme süresi ise toplam hak sahipliği süresinden düşmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanacak olan kişinin iş almaya hazır halde olması gerekmektedir. Bununla birlikte işsizlik ödeneği alan kişinin iş arayan kaydının yapılması veya yenilenmesi gerekmektedir. Bu sayede sigortalı olarak çalışan işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinde yararlanması sağlanır. Bu nedenle vekaletname ile başvuru yapılması olana da sigortalı çalışanlara sunuluyor.İşte işsizlik maaşı hakkında merak edilen tüm detaylar…
EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 18:17
İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekir? Kaç yıl çalışan işsizlik maaşı alır?
İşsizlik maaşı hakkında araştırmalar devam ediyor. Kaç yıl çalışan kişinin işsizlik maaşı alacağı araştırılırken işsizlik maaş başvurusunun nasıl yapıldığı da merak ediliyor. İşte işsizlik maaşı hakkında merak edilen tüm detaylar…
EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 18:17
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