Finans
04 Mart 2023 - 18:15

İşsizlik maaşından yararlanamayanlar dikkat! Bu ücret her ay hesaplara yatırılacak

Deprem bölgesi, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alıyor

Finans
04 Mart 2023 - 18:15
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İşsizlik maaşından yararlanamayanlar dikkat! Bu ücret her ay hesaplara yatırılacak


Depremden sonra hükümet, etkilenen bölgedeki işveren ve çalışanlar için iki tür mali destek açıkladı. Bunlardan ilki, haftalık çalışma süresini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya işyerinde faaliyeti en az dört hafta süreyle durdurulan sigortalılara gelir desteği sağlayacak olan kısa çalışma ödeneği. İkincisi ise, işsizlik ödeneği almayanlar için geçerli olan nakit ücret desteği.

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Kısa çalışma ödeneğinden, deprem nedeniyle haftalık çalışma saatlerini önemli ölçüde azaltan veya faaliyetlerini geçici olarak durduran işverenler yararlanabilecek. İşçilerin genel sağlık sigortası, -prim ödemeleri dahil- işçi çıkaran işyerleri ödenekten yararlanamayacak. Kısa çalışma ödeneği 22 Şubat - 22 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak.



deprem

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğine İlişkin Detaylar

Bir işyerindeki çalışma süresinin haftada 30 saat veya daha aza indirilmesi veya altı günlük bir çalışma haftasında 4 gün boyunca çalışılmaması durumunda, çalışanlar kısa çalışma ödeneğine hak kazanacak. Çalışanlara ödenecek miktar, önceki kazançlarına göre belirlenecek. Nakit ücret desteği, işsizlik ödeneği almayanlar için geçerli olup ödenen miktar aylık 1.000 TL olacak. Her iki destekten de depremden etkilenen ve haftalık çalışma saatlerini geçici olarak azaltan ya da faaliyetlerini tamamen veya kısmen durduran tüm işverenler yararlanabilecek.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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