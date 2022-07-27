İşsizlik ödeneklerine yüzde 30 zam! İşsizlik maaşı 5 bin lirayı geçti..

2022 yılı içinde iki kez zam uygulaması yapılan asgari ücret, 1 Temmuz tarihinden itibaren yeniden belirlendi ve aldığı yüzde 30 zam ile birlikte 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayı zamları sadece asgari ücretliye değil memur ve emeklilere de yapılırken zamlardan işsizlik maaşı alan vatandaşlar da faydalandı. Asgari ücret miktarına getirilen yüzde 30 zam oranı aynı şekilde işsizlik maaşına da uygulanırken en düşük işsizlik maaşı da 2 bin 568 TL'ye çıkarıldı.
En yüksek işsizlik maaşı 5 bin 137,51 TL'ye yükseldi!
1 Temmuz tarihi ile 31 Aralık tarihi arasında geçerli olarak verilecek işsizlik ödeneklerinin bu süreçte asgari ücretin brüt miktarı olan 6 bin 471 TL üzerinden hesaplanması yapılacak. Bu kapsamda asgari ücret üzerinden çalışan ve işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar aylık bin 981,41 TL yerine 2 bin 568 TL alacaklar. Yeni gelen yüzde 30'luk zam sonrası yüksek ücret ile çalışan ve daha sonrasında işsiz kalanların ise işsizlik maaşlarının tavan aylıkları 3 bin 972,82 TL'den 5 bin 137,51 TL'ye çıkmış oldu.