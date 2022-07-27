İşsizlik ödeneklerine yüzde 30 zam! İşsizlik maaşı 5 bin lirayı geçti..







En yüksek işsizlik maaşı 5 bin 137,51 TL'ye yükseldi!







İşsizlik maaşı kimlere verilir?

2022 yılı içinde iki kez zam uygulaması yapılan asgari ücret, 1 Temmuz tarihinden itibaren yeniden belirlendi ve aldığı yüzde 30 zam ile birlikte 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayı zamları sadece asgari ücretliye değil memur ve emeklilere de yapılırken zamlardan işsizlik maaşı alan vatandaşlar da faydalandı. Asgari ücret miktarına getirilen yüzde 30 zam oranı aynı şekilde işsizlik maaşına da uygulanırken en düşük işsizlik maaşı da 2 bin 568 TL'ye çıkarıldı.1 Temmuz tarihi ile 31 Aralık tarihi arasında geçerli olarak verilecek işsizlik ödeneklerinin bu süreçte asgari ücretin brüt miktarı olan 6 bin 471 TL üzerinden hesaplanması yapılacak. Bu kapsamda asgari ücret üzerinden çalışan ve işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar aylık bin 981,41 TL yerine 2 bin 568 TL alacaklar. Yeni gelen yüzde 30'luk zam sonrası yüksek ücret ile çalışan ve daha sonrasında işsiz kalanların ise işsizlik maaşlarının tavan aylıkları 3 bin 972,82 TL'den 5 bin 137,51 TL'ye çıkmış oldu.Çalışanın işsizlik ödeneği alabilmesi kendi isteği ve kusuru dışında iş akdinin sona erdirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda iş sözleşmesinin feshi öncesinde çalışan işçinin son 120 gününün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yıl içerisinde de en az 600 gün süreli işsizlik sigortası priminin ödenmesi zorunlu olarak tutuluyor. İş sözleşmesi feshedildikten sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortam üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Hizmet akdi feshi öncesinde son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışan ve daha sonra işsiz kalanlara 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışan ve daha sonra işsiz kalanlara 24 gün, bin 80 gün sigortalı olarak çalışan ve daha sonra işsiz kalanlara 300 gün boyunca işsizlik ödeneği sağlanıyor.