EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 09:43

İşsizlik rakamları açıklandı! 12 Eylül 2022

İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 09:43
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İşsizlik rakamları açıklandı! 12 Eylül 2022


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayı İş Gücü İstatistikleri'ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bundan önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda yüzde 13,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,3 oldu



İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bundan önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 47,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,6 iken kadınlarda yüzde 30,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,6 olarak gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı Temmuz ayında bundan önceki aya göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 19,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bundan önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,2, kadınlarda ise yüzde 24,7 olarak tahmin edildi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,1 saat oldu
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Temmuz ayında daha önceki aya göre 1,2 saat azalarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 22,5 oldu

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Haber Editörü
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